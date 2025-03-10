Splashtop voegt endpointmanagement, inventaris-rapportage en kwetsbaarheidsdetectie toe aan het remote supportaanbod en helpt kleine en middelgrote bedrijven veiliger te werken
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Splashtop Autonomous Endpointmanagement biedt cruciale mogelijkheden voor automatisering, het beheren, monitoren en beveiligen van endpoints.
CUPERTINO, CA - 11 maart 2025 - Splashtop, een koploper op het gebied van remote access en supportoplossingen die de wereld van het overal kunnen werken vereenvoudigen, kondigt vandaag een nieuwe autonomous endpoint managementoplossing (AEM) aan voor remote supportgebruikers die de efficiëntie, zichtbaarheid en controle over apparaten op hun netwerken willen verbeteren. De oplossing biedt kritieke automatiseringsfuncties voor kleine IT-teams, waaronder het scannen op kwetsbaarheden en realtime patch-updates voor het bestrijden van zero-day-bedreigingen. Splashtop AEM is een krachtige aanvulling op Microsoft Intune en versterkt de beveiliging door patchtijden te versnellen en IT in staat te stellen meer waarde te halen uit langetermijninvesteringen in technologie. Daarnaast is het een kostenvriendelijk alternatief voor duurdere en uitgebreidere oplossingen voor patchbeheer en remote monitoring en management (RMM). IT-teams kunnen hun technische stacks verder vereenvoudigen door remote access, support en endpointmanagement te consolideren met Splashtop.
Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) waren meer dan 50% van de meest misbruikte kwetsbaarheden in 2023 zero-days, wat realtime herstel van cruciaal belang maakt. Er worden meer dan 48.000 Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) voorspeld in 2025, en meer dan 90% van de aanvallen die belanden in het losgeldstadium betroffen onbeheerde apparaten [Microsoft Digital Defense Report 2024]. Malwarebytes Labs voorspelt dat agentic AI de aard van aanvallen zal veranderen, waardoor hackers beter kunnen plannen, uitvoeren en opschalen. Dit alles schetst een somber beeld voor kleinere IT-teams die onvoldoende worden bediend door de markt en moeten kiezen tussen dure, overbodige platformoplossingen of onvoldoende bescherming.
Splashtop AEM biedt een betaalbaar alternatief dat beveiliging vereenvoudigt door realtime oplossingen te bieden om kwetsbaarheden snel te detecteren, prioriteren en verhelpen. Kleine en middelgrote IT-teams krijgen een ongekend inzicht en proactieve controle over hun omgevingen via een gebruiksvriendelijk dashboard en intelligente automatisering. Ringbased beleidsbeheer stelt hen in staat om implementaties te faseren en beveiligingsbeleid af te stemmen op basis van risicotolerantie. Hoewel Splashtop AEM speciaal is gebouwd voor het MKB, schaalt het zonder prestatieverlies op tot meer dan 200.000 endpoints, waardoor het een krachtige en betaalbare optie is voor veel bedrijfsomgevingen.
"Organisaties in het middensegment van de markt worden voortdurend bedreigd door cybercriminelen die gebruik maken van AI en staan voor de uitdaging om beveiligingsproblemen tegen redelijke kosten aan te pakken, terwijl de productiviteit van werknemers op peil moet blijven en downtime moet worden voorkomen," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Splashtop pakt deze uitdaging aan door inzicht te geven in IT-middelen, bekende misbruikte kwetsbaarheden en beleidsgestuurde real-time patchautomatisering. We innoveren snel om AI- en automatiseringsoplossingen te bieden die IT en MSP's ondersteunen bij het verkorten van de tijd om cyberrisico's op te sporen, te herstellen en in te dammen."
"Onze afhankelijkheid van Intune voor sommige endpointmanagementfuncties wordt aangevuld door Splashtop, dat kritieke hiaten opvult, waaronder beter inzicht in en meer controle over software-updates, en betere documentatie," zegt Jonah Fulmer, IT Manager bij pb2 architecture + engineering. We zijn nu binnen één platform in staat om problemen op elk soort extern apparaat op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen." De concurrerende prijzen en uitgebreide functieset van Splashtop bieden een ongeëvenaarde waarde vergeleken met alternatieven."
Splashtop AEM biedt de volgende mogelijkheden:
Real-time detectie en beheer van activa: Behoud volledig inzicht in IT-middelen, verminder risico's en handhaaf compliance.
Scannen op kwetsbaarheden: Verzamel Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's) en Known Exploited Vulnerabilities (KEV's) om kwetsbaarheden en verkeerde configuraties te detecteren, zodat IT prioriteit kan geven aan kritieke patches om risico's te beperken.
Real-time patchautomatisering: Een krachtige aanvulling op Microsoft Intune. Samen kunnen ze kwetsbaarheden verminderen en de beveiliging verbeteren door systemen up-to-date te houden met geautomatiseerde patching voor het besturingssysteem en applicaties van derden.
Ring-based beleidsbeheer: Pas beleid eenvoudig aan en dwing het af voor gedefinieerde groepen endpoints voor gecontroleerde en gefaseerde updates.
Aanpasbaar dashboard: Uitgebreide, realtime zichtbaarheid in de hele omgeving zorgt voor directe zichtbaarheid en maakt proactief beheer mogelijk.
Configureerbare alerts en geautomatiseerd herstel: Identificeer en los problemen snel op met realtime alerts en geautomatiseerd herstel via Smart Actions, waardoor continue uptime en optimale systeemprestaties worden gegarandeerd.
Scripts en Taken: Gestroomlijnd beheer en updates maken gelijktijdige uitvoering of planning mogelijk op meerdere eindpunten, inclusief massale implementatie, remote commando's, PowerShell-scripts, systeemherstarts en meer.
IT-teams hebben de flexibiliteit om hun Splashtop-oplossing aan te passen met een uitgebreide reeks mogelijkheden voor beveiliging en remote management, waaronder:
Endpoint Detection & Response (EDR): Stop inbreuken met AI-gebaseerde bescherming, detectie en reactie via Bitdefender EDR of CrowdStrike EDR.
Bescherming van endpoints (EPP): Bescherm Windows- en Mac-computers met Splashtop Antivirus, ondersteund door de bekroonde anti-malwaretechnologie van Bitdefender.
Splashtop Connector: Bridge RDP, VNC en SSH verbindingen op een veilige manier met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren.
Splashtop AR: Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op met het delen van camera's en Augmented Reality annotaties.
Splashtop heeft een lange geschiedenis van voortdurende verbetering en klantgedreven innovatie, waarbij het zijn roadmap vormgeeft op basis van echte IT-behoeften in samenwerking met klanten. Door de integratie van endpointmanagement met remote support levert Splashtop een efficiënte, kosteneffectieve oplossing voor bedrijven die hun IT-beheertools willen consolideren en tegelijkertijd de beveiliging en schaalbaarheid willen verbeteren.
De remote support met endpointmanagement-oplossingen van Splashtop zijn nu beschikbaar op www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde securityfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantondersteuning. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
U.S. Perscontact
Laura Shubel
BIG FISH PR voor Splashtop
splashtop@bigfishpr.com