Foxpass Cloud RADIUS, PKI en LDAP breiden uit naar EU-infrastructuur met ingebouwde GDPR/AVG-compliance
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Nu het twee jaar geleden is dat Foxpass werd overgenomen, kondigt Splashtop uitgebreide EU-services aan, waarmee de groei wordt vergroot en de lokale soevereiniteit van klanten wordt versterkt.
CUPERTINO, Californië, 25 maart 2025 - Splashtop heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van nieuwe EU-gebaseerde diensten voor zijn Foxpass Cloud RADIUS-, PKI- en LDAP-oplossing, waardoor de datasoevereiniteit en prestaties voor Europese klanten worden verbeterd. Foxpass voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en is nog een stap verder gegaan om ervoor te zorgen dat alle gebruikersgegevens en audit-ready logs binnen de Europese Unie blijven, wat verder aansluit bij de voorkeuren van klanten op het gebied van dataresidentie.
Foxpass Cloud RADIUS werkt hand-in-hand met Microsoft Intune Cloud PKI en Intune MDM om een robuuste, cloud-native oplossing te bieden voor authenticatie op basis van certificaten. Intune Cloud PKI fungeert als certificaatautoriteit en geeft digitale certificaten voor apparaten en gebruikers uit en beheert deze - hiervoor is geen on-prem PKI nodig. Intune MDM zet deze certificaten veilig in op de ingeschreven apparaten - Windows, MacOS, iOS, Android - met behulp van profielen zoals SCEP of vertrouwde certificaatconfiguraties. Foxpass Cloud RADIUS neemt het dan over als authenticatie gatekeeper en verifieert die certificaten in realtime met uw wifi of VPN infrastructuur. Samen stroomlijnen ze veilige toegang: Intune zorgt voor de levenscyclus en distributie van certificaten, terwijl Foxpass ervoor zorgt dat alleen vertrouwde apparaten met certificaten verbinding maken - perfect voor een zero-trust, wachtwoordloze setup.
"We zijn voortdurend in gesprek met onze klanten om hun veranderende behoeften te begrijpen," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "De uitbreiding van onze Foxpass diensten in de EU is een direct resultaat van deze gesprekken. We zullen blijven samenwerken om veilige, betrouwbare en conforme oplossingen te leveren die zijn afgestemd op de behoeften van de Europese en wereldwijde markten."
Aren Sandersen, VP Product and Engineering van Foxpass voegt hieraan toe: "Het handhaven van zowel hoge prestaties als datasoevereiniteit is van cruciaal belang voor onze Europese klanten. Door deze services in de buurt in te zetten, zorgen we ervoor dat onze klanten profiteren van een lagere latency en verhoogde security, terwijl we hun regelgevings- en nalevingsverplichtingen vereenvoudigen."
Foxpass Cloud RADIUS, PKI en LDAP oplossingen zijn algemeen beschikbaar via Splashtop's Europese hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland, geleid door Regional Vice President, Alexander Draaijer. Splashtop heeft Foxpass in maart 2023 overgenomen en heeft daarmee een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van zijn securityportfolio. Sinds de overname heeft Splashtop 62% meer nieuwe klanten voor Foxpass geworven en met deze laatste investering verstevigt Splashtop zijn toewijding aan het bedienen van Europese klanten met gelokaliseerde diensten.
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Over Foxpass by Splashtop Foxpass by Splashtop biedt cloudgebaseerde oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer die zijn ontworpen om de netwerkbeveiliging te verbeteren en verificatieprocessen te vereenvoudigen voor ondernemingen en onderwijsinstellingen. Met een focus op security, compliance en performance levert Foxpass bedrijfsoplossingen die organisaties helpen hun netwerken te beschermen en tegelijkertijd de volledige controle over authenticatiegegevens te behouden.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde securityfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantondersteuning. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.