Splashtop is geverifieerd als een TrustRadius Trusted Seller
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De Trusted Seller-verificatie toont Splashtop's inspanningen om actuele productinformatie en onbevooroordeelde reviews op TrustRadius te bieden.
CUPERTINO, CA - 17 mrt. 2025 - Splashtop, een koploper in remote access, support en IT-managementoplossingen die het overal kunnen werken vereenvoudigen, is als Trusted Seller geverifieerd op TrustRadius, een platform voor betrouwbare kopersinformatie voor zakelijke technologie. De Trusted Seller-verificatie erkent bedrijven die de meest recente productinformatie op hun TrustRadius-profiel hebben, deelnemen aan praktijken voor het genereren van ethische beoordelingen en zich bezighouden met feedback van klanten. "Bij TrustRadius doen we er alles aan om kopers te helpen om met vertrouwen weloverwogen technologische beslissingen te nemen", zegt Allyson Havener, CMO van TrustRadius. "Dat Splashtop een geverifieerde Trusted Seller is geworden, toont hun toewijding aan het ethisch genereren van beoordelingen en het verstrekken van de meest actuele productinformatie. Deze verificatie verzekert kopers ervan dat Splashtop consequent voldoet aan hoge normen van integriteit, dat ze snel reageren en veel tevreden klanten hebben." "We hechten veel waarde aan transparantie en integriteit in elk aspect van ons bedrijf, van onze prijzen en vernieuwingspraktijken tot onze live klantenservice en de manier waarop we beoordelingen verzamelen," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "De Trusted Seller-verificatie weerspiegelt onze toewijding aan het bevorderen van authentieke, onbevooroordeelde feedback die de IT-gemeenschap helpt weloverwogen beslissingen te nemen." Splashtop verdiende een Trusted Seller verificatie voor zowel haar remote desktop access- en remote supportoplossingen, waarvan de laatste nu ook endpoint management, inventarisatie rapportages en detectie van kwetsbaarheden bevat. "Onze roadmap voor endpointmanagement en onze visie voor autonome IT worden sterk geleid door feedback van klanten, en TrustRadius biedt de bron van waarheid die we nodig hebben", vervolgt Lee. "We maken krachtige tools toegankelijker en schaalbaarder, waardoor kosten, complexiteit en risico's voor niet al te grote IT-teams worden verminderd. Om dat te doen, is een diepgaand begrip nodig van de unieke uitdagingen, behoeften en prioriteiten van onze klanten." Splashtop is er trots op te zijn benoemd tot Trusted Seller op TrustRadius en is vastbesloten om door te gaan met het stimuleren van ethisch verantwoord review sourcen, zodat klanten en prospects een vertrouwde ruimte hebben voor het delen en leren over echte gebruikerservaringen. Bedrijven die deze aanduiding ontvangen, moeten:
Voldoen aan volumecriteria door regelmatig reviews te verzamelen, zorgen voor recente productfeedback
Openbaar maken van de methodologie voor het verzamelen van reviews en het gebruik van incentives
Gelijke kansen bieden voor productgebruikers om veilig eerlijke feedback te delen
Alle gepubliceerde reviews lezen en indien nodig reageren
Hun productprofiel regelmatig bijwerken met actuele productinformatie.
Ga voor meer informatie over Splashtop of om een gratis proefperiode te starten naar www.splashtop.com. Om te horen wat anderen te zeggen hebben over de remote access en supportoplossingen van Splashtop, lees de beoordelingen op TrustRadius.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over TrustRadius:
TrustRadius levert het meest geloofwaardige platform voor kopersintelligentie, waardoor kopers met vertrouwen beslissingen kunnen nemen met uitgebreide, gecontroleerde productinformatie en door klanten gegenereerde inhoud. Technologieaanbieders worden in staat gesteld om hun unieke verhalen te vertellen, kopers met hoge intentie te betrekken en klantinzichten te verkrijgen. Opgericht door succesvolle ondernemers en met het hoofdkantoor in de technologiehub van Austin, Texas, wordt TrustRadius ondersteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners en Next Coast Ventures.