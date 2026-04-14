Splashtop maakt Remote Support mogelijk binnen Rippling
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Ingebedde integratie stelt IT-teams in staat om apparaten binnen Rippling op afstand te benaderen en te bedienen, met volledige context vanuit apparaatbeheer en identiteitsworkflows.
CUPERTINO, Californië, 5 mei 2026 — Splashtop® Inc. is nu direct geïntegreerd in Rippling, waardoor beheerders met één klik veilig controle kunnen krijgen over Mac en Windows apparaten van werknemers vanuit de Devices-app. De mogelijkheden van Splashtop versterken de ondersteuningsworkflows binnen Rippling, waardoor IT-teams beveiligde sessies kunnen starten vanuit apparaatrecords en actie kunnen ondernemen met volledige context over gebruikersidentiteit, apparaatstatus en beleidscontroles. Met Splashtop ingebouwd kunnen IT-teams direct van apparaatzichtbaarheid naar remote actie overgaan, wat de probleemoplossing versnelt terwijl elke sessie voldoet aan identiteits- en beleidsvereisten.
“Splashtop is steeds meer de partner voor remote access die wordt gekozen door softwareplatforms voor het bouwen van geïntegreerde IT-ervaringen,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Door ons werk met Rippling zien klanten al verbeteringen in hun operationele workflows, met meer snelheid, veiligheid en controle.”
Naarmate organisaties hun zakelijke systemen samenvoegen tot geïntegreerde platforms, wordt de mogelijkheid om veilig verbinding te maken met en acties uit te voeren op apparaten een fundamenteel onderdeel van IT-operaties. Door Splashtop in te bedden, verbetert Rippling zijn platform met real-time afstandsbediening, waardoor IT-teams onmiddellijk kunnen reageren op apparaatinzichten en productievere werkstromen kunnen creëren.
"Onze missie is om slimme mensen vrij te maken om aan moeilijke problemen te werken," zei Zaafir Kherani, Lead Product Manager van Rippling Device Management. "Door Splashtop te integreren, stellen we IT-teams in staat om apparaten binnen hetzelfde systeem dat ze gebruiken voor het beheren van medewerkers, apparaten en identiteit, in real-time veilig te benaderen en te ondersteunen. Dit creëert een meer verbonden ervaring die onze klanten helpt om sneller te bewegen en de controle over hun omgevingen te behouden."
De functionaliteit is nu beschikbaar. Voor meer informatie, bezoek Rippling Device Management.
Over Splashtop
Splashtop is de hoogst gewaardeerde wereldwijde aanbieder van oplossingen voor remote access en remote support die veilige prestaties in de werk-van-overal-wereld eenvoudiger maken. Met klantensucces als hoogste prioriteit, is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, gebruiken en beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen. Het biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, een hoge doorvoercapaciteit, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenondersteuning. De toegankelijke oplossing gekozen door meer dan 30 miljoen gebruikers, Splashtop is een partner die gebruikers in staat stelt om op hun eigen voorwaarden te groeien en schalen met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in samenwerking met Microsoft om klanten te helpen bij het aanpakken van de steeds veranderende uitdagingen van het huidige IT-landschap. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te leren.
Over Rippling
Rippling is het toonaangevende platform voor workforce management dat HR, IT en financiën samenbrengt in één enkel systeem. Met Rippling kunnen bedrijven de gehele levenscyclus van een werknemer beheren — van aanwerving en onboarding tot salarisadministratie, voordelen, apparaten en meer — alles op één plek. Gebouwd op een enkele bron van waarheid voor werknemersgegevens, automatiseert Rippling meer werk dan welk ander systeem ook, zodat organisaties zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: hun mensen. Opgericht in 2016 en gevestigd in San Francisco bedient Rippling tienduizenden bedrijven wereldwijd. Meer informatie op rippling.com.