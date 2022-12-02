Splashtop werkt samen met toonaangevende leverancier van IT-beveiliging Soliton om "Soliton SecureDesktop" Appliance voor ondernemingen en overheid te leveren.
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De toonaangevende Remote Desktop Solution van Splashtop is nu geïntegreerd met Solitons zeer veilige NAOSTM*-gebaseerde Appliance, met behulp van een robuust digitaal certificaat voor BYOD-mobiliteit.
San Jose, CA - 2 december 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt een samenwerking aan met Soliton, de toonaangevende leverancier van IT-beveiliging. De Soliton SecureDesktop appliance is gebaseerd op Splashtop Enterprise en levert verbeterde beveiliging en compliance op basis van digitale certificaten, zoals vereist door ondernemingen en de overheid. Klanten kunnen nu genieten van de best-in-class Splashtop remote desktop oplossing met zeer veilige, schaalbare appliance.
"In de huidige BYOD-wereld hebben bedrijven een oplossing nodig om zeer veilige toegang op afstand tot bedrijfsgegevens en -toepassingen mogelijk te maken," aldus Nobuo Kamata, president en CEO van Soliton. "Splashtop wordt door miljoenen gebruikers erkend als de beste remote desktop ervaring, en onze geïntegreerde oplossing zal ongeëvenaarde waarde en verbeterde beveiliging en productiviteit bieden aan zowel Splashtop klanten als de onze."
"Soliton staat bekend om zijn beveiligingstoestel, met een sterke leidende marktpositie in Japan," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door de samenwerking met Soliton hebben we nu een zeer veilige oplossing voor toegang op afstand, Soliton SecureDesktop, voor ondernemingen, gereguleerde industrieën en de overheid."
Met Soliton SecureDesktop kunnen klanten hun mobiele medewerkers meer mogelijkheden geven door veilige toegang op afstand tot bedrijfsmiddelen mogelijk te maken vanaf elk apparaat - iOS, Android, Windows en MAC. Bedrijven kunnen een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) ondersteunen, waardoor werknemers veilig thuis kunnen blijven werken.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Over Soliton
Soliton Systems KK (JP3436300002) is een toonaangevende leverancier van IT-security in Japan. Soliton heeft tal van commerciële en overheidsorganisaties geholpen bij het bouwen en benutten van grootschalige bedrijfsnetwerken met netwerkbesturingssystemen en ontwikkelde protocolsoftware. Meer recentelijk heeft Soliton zich gericht op IT-beveiligingsproducten, waaronder producten voor mobiel, BYOD, forensisch onderzoek en cyberbeveiliging. Ga voor meer informatie naar https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™ is het bewezen robuuste en veilige besturingssysteem voor Soliton Appliance.
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Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com
Contactpersoon verkoop
Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com