Splashtop uitgeroepen tot winnaar van de TrustRadius 2026 Tech Cares Awards voor het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers
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De erkenning weerspiegelt een door oprichters geleide cultuur die is opgebouwd rond het ondersteunen van medewerkers in de verschillende fases van hun loopbaan en leven.
CUPERTINO, Calif., 1 sep. 2026 — Splashtop Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het is uitgeroepen tot winnaar van de 2026 Tech Cares Awards van TrustRadius, in de categorie welzijn en ontwikkeling van medewerkers. Het jaarlijkse programma erkent B2B-technologiebedrijven die het afgelopen jaar verder zijn gegaan dan standaard secundaire arbeidsvoorwaarden om hun medewerkers en gemeenschappen te ondersteunen, waarbij de categorie van dit jaar organisaties eert die omgevingen creëren waarin mensen zich gesteund en gewaardeerd voelen en zich zowel professioneel als persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Splashtop wordt al sinds de start, bijna 20 jaar geleden, geleid door de oprichters, en die geschiedenis bepaalt nog steeds hoe het bedrijf met zijn eigen team omgaat. De cultuur is gebaseerd op het idee dat medewerkers hun beste werk leveren en het langst blijven wanneer ze zich gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om hen heen. Dat zie je terug in hoe Splashtop mensen ondersteunt in verschillende fases van hun carrière en persoonlijke leven, of ze nu aan het begin van hun loopbaan staan en een community willen opbouwen, of thuis hun weg vinden in nieuwe verantwoordelijkheden.
"Een bedrijf opbouwen voor de lange termijn betekent een werkplek creëren waar mensen de ondersteuning en kansen hebben om mee te groeien," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We willen dat onze medewerkers zich verbonden voelen met de mensen met wie ze werken, toegang hebben tot middelen wanneer ze ondersteuning nodig hebben, en zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen. Deze erkenning weerspiegelt de cultuur die onze teams samen hebben opgebouwd."
Splashtop ondersteunt medewerkers op uiteenlopende gebieden van welzijn en ontwikkeling, waaronder fysieke gezondheid, belangrijke levensmomenten en de gemeenschap.
Welzijn ingebouwd in de werkdag
Fitnesslessen op locatie, waaronder boksen, circuittraining en Pilates, korting op sportscholen en een speciale sportruimte geven medewerkers manieren om actief te blijven zonder het kantoor te verlaten. Met een dagelijkse maaltijdvergoeding van $20 kunnen medewerkers bestellen van een menu met lokale restaurants met keukens uit allerlei culturen, en de pauzeruimtes zijn gevuld met gratis, voedzame snacks om medewerkers de hele dag door te ondersteunen.
Ondersteuning bij belangrijke levensmomenten
Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reeks hulpmiddelen die zijn afgestemd op specifieke momenten en behoeften in hun leven, beschikbaar wanneer die behoeften zich voordoen. Een speciale Mother's Lounge biedt voedende ouders een privé, volledig uitgeruste ruimte die ze kunnen gebruiken wanneer ze na de geboorte van een kind weer aan het werk gaan. Mentale gezondheidsvoorzieningen variëren van begeleide meditatie en mindfulness tot therapie, coaching en gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van gedragsgezondheid, zodat medewerkers toegang hebben tot het juiste niveau van zorg voor hun situatie. Vergoeding van studiekosten en ondersteuning voor certificeringen, cursussen en brancheconferenties geven medewerkers de ruimte om verder te bouwen aan hun carrière naarmate hun doelen zich ontwikkelen. Samen weerspiegelen deze voorbeelden, samen met aanvullende hulpmiddelen, een voortdurende inspanning om medewerkers te ondersteunen waar ze zich bevinden terwijl hun leven, verantwoordelijkheden en ambities veranderen.
Een cultuur van verbondenheid
Splashtop erkent het hele jaar door de culturen en tradities die medewerkers meenemen naar het bedrijf, van Lunar New Year tot Diwali, naast regelmatige teamevenementen die mensen een reden geven om contact te maken buiten hun gebruikelijke werkroutine. Een pauzeruimte met pingpong en maandelijkse bordspelavonden biedt collega's alledaagse manieren om met elkaar in contact te komen. Voor het diverse personeelsbestand van Splashtop helpt die consistentie om een gevoel van verbondenheid op te bouwen.
Splashtop heeft vertrouwen opgebouwd bij de IT-teams en organisaties die elke dag op zijn technologie vertrouwen, door consistentie en zorg. Datzelfde principe bepaalt hoe het bedrijf in zijn eigen team investeert.
Ga voor informatie over carrièremogelijkheden en de cultuur bij Splashtop naar www.splashtop.com/about/careers.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.