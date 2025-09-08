Splashtop genoemd als een sterke performer in de 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor Remote Desktop Software
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Erkenning weerspiegelt echte klantervaringen en resultaten voor IT-teams die remote desktop software evalueren.
CUPERTINO, Calif., Sep. 09, 2025 – Splashtop is erkend als een Sterke Presteerder in het 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer rapport voor Remote Desktop Software. Plaatsing in het Sterke Presteerder kwadrant betekent dat Splashtop de marktgemiddelde score voor de Algehele Ervaring heeft gehaald of overtroffen, maar onder het marktgemiddelde zit voor Gebruikersinteresse en Adoptie.
Splashtop ontving een algemene beoordeling van 4,7 van de 5 sterren en een 97% Bereidheid om Aan te Bevelen van 46 in aanmerking komende beoordelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties, gebaseerd op beoordelingen tot 30 juni 2025.
“Wij geloven dat we investeren om hybride werk veilig en beheersbaar te maken voor IT, gecombineerd met een gebruikerservaring waar werknemers van houden,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Je ziet het in dagelijks werk, of het nu gaat om artiesten die gedetailleerde CGI produceren via responsieve remote verbindingen, werknemers die snel ondersteuning krijgen wanneer ze het nodig hebben, of endpoint management dat systemen soepel laat draaien zonder verstoring van het bedrijf.”
Klanten benadrukken consequent gebruiksgemak, snelheid, beveiliging, en responsieve ondersteuning:
"Biedt een veilige, gestroomlijnde en snelle enterprise remote access oplossing die effectief IT-beheerkosten vermindert terwijl het de gebruikers tevredenheid en efficiëntie in remote support aanzienlijk verhoogt." IT Associate, Banking, Bedrijfsgrootte: $50M – 250M USD.
“De betrouwbaarheid van computer toewijzing en de beheerconsole zijn de beste die ik op de markt heb gezien.” Hoofd IT, Reizen en Gastvrijheid, Bedrijfsgrootte: 50M - 250M USD.
"Eenvoudig te gebruiken, de interface is simpel en makkelijk te begrijpen, en de functies voldoen aan onze behoeften." Manager, IT-beveiliging en risicobeheer, IT Services, Bedrijfsgrootte: 500M - 1B USD
De Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” is een document dat Gartner Peer Insights beoordelingen samenvat in inzichten voor kopers van technologie en diensten. Dit geaggregeerde peer perspectief, samen met de individuele gedetailleerde reviews, is complementair aan Gartner expert onderzoek en kan een sleutelrol spelen in je aankoopproces. Peers zijn geverifieerde beoordelaars van een technologieproduct of -dienst, die niet alleen het aanbod beoordelen, maar ook waardevolle feedback geven om te overwegen voordat je een aankoopbeslissing maakt. Terwijl organisaties veilige hybride werkmodellen opschalen, richt Splashtop zich op het leveren van praktische tools die de productiviteit verbeteren, IT-overhead verminderen, en de beveiliging versterken voor slanke teams over remote access, remote support, en endpoint management.
Voor meer informatie over Splashtop’s bekroonde oplossingen voor remote toegang, ondersteuning en endpoint management, bezoek dan Splashtop.com.
Disclaimers
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 29 augustus 2025.
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Over Splashtop
Splashtop is de wereldwijd hoogst beoordeelde aanbieder van oplossingen voor remote werken, support en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken-van-overal vereenvoudigen. Met klantensucces als de #1 prioriteit, is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, gebruiken en beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenondersteuning. De toegankelijke oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, Splashtop is een partner die gebruikers in staat stelt om op hun eigen voorwaarden te groeien en te schalen met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in lijn met Microsoft in hun inspanningen om klanten te helpen de zich ontwikkelende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te leren.