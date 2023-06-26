Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop uitgeroepen tot Hybrid Work Solution Provider van het jaar
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De RemoteTech Breakthrough Award 2023 selecteerde Splashtop als de toonaangevende provider van softwareoplossingen die krachtige hybride werkomgevingen mogelijk maakt.
CUPERTINO, Californië, 27 juni 2023 - Splashtop, een marktleider in remote oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat het is uitgeroepen tot winnaar bij de RemoteTech Breakthrough Awards 2023, waarin Splashtop werd uitgeroepen tot Hybrid Work Solution of the Year. Deze mooie award erkent 's werelds beste technologiebedrijven, producten en diensten die werken op afstand mogelijk maken, en kreeg dit jaar meer dan 1.250 nominaties binnen uit de hele wereld.
In hybride en remote werkomgevingen zijn prestaties cruciaal voor bedrijfscontinuïteit en winstgevendheid. De software van Splashtop maakt gebruik van geavanceerde compressietechnieken die de bandbreedtevereisten minimaliseren, waardoor soepele en stabiele verbindingen worden gegarandeerd die een onberispelijke gebruikerservaring bieden bij 4K-streaming en 60 fps. Hierdoor kunnen externe werknemers vanaf elk apparaat verbinding maken met geavanceerde werkcomputers en CPU-intensieve software zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. De veilige software van Splashtop zorgt voor betrouwbare externe toegang tot alle besturingssystemen, waardoor gebruikers naadloos kunnen werken vanaf elke locatie en elk apparaat, waardoor de flexibiliteit van bedrijven en hun BYOD-beleid (Bring Your Own Device) wordt vergroot.
"De prijs voor Hybrid Work Solution van het jaar is een erkenning van Splashtop's toewijding aan klantgerichte innovatie en zijn cruciale rol bij het bevorderen van efficiënte en productieve hybride werkomgevingen", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We stellen ons een wereld voor waarin technologie het werken op afstand vereenvoudigt en naadloze, prestatiegerichte oplossingen biedt die mensen in staat stellen om overal effectief te werken."
Terwijl bedrijven hybride werk standaardiseren, worden ze uitgedaagd om de juiste technologische oplossingen te vinden die overal veilig en productief kunnen werken. De winnaars van dit jaar zijn volledig geanalyseerd, geëvalueerd door en kregen punten van een deskundige jury, die een mix vormt van technische, zakelijke, academische en analytische expertise binnen de technologie-industrie. Inzendingen werden beoordeeld op basis van de innovatie die ze brengen voor het externe personeel.
Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com