Splashtop uitgeroepen tot winnaar bij de 2022 IT Europa Channel Awards

IT Europa erkent Splashtop als de Vertical Application Solution of the Year, voor een innovatief project met Internet of Things (IoT) oplossingen voor remote support en Augmented Reality (AR).

CUPERTINO, Calif., 24 mei 2022 - Vandaag viert Splashtop zijn recente overwinning bij de IT Europa Channel Awards, voor beste Vertical Application Solution of the Year. De prijs erkent Splashtop voor zijn innovatieve klanttoepassing met Peter Pane restaurantgroep en Paniceus Systems, hun IT-dienstverlener.

Paniceus Systems gebruikte Splashtop Enterprise en Augmented Reality oplossingen om hun mogelijkheden voor ondersteuning op afstand te verbeteren, waardoor ze de reistijd en de kosten voor het ondersteunen van 46 Peter Pane locaties in Duitsland en Oostenrijk drastisch konden terugbrengen. De resulterende verbeteringen van de efficiëntie verbeterden de klantondersteuning en verminderde de uitvaltijd van apparaten drastisch met 50%, en dat alles in overeenstemming met de GDPR.

Splashtop's bekroonde Remote Support met Augmented Reality oplossingen stellen organisaties in staat kosten te besparen en de klanttevredenheid te verhogen door:

Sneller supporttickets oplossen - Of je nu een eindgebruiker rechtstreeks helpt via het intuïtieve alles-in-één supportplatform van Splashtop, of gebruik maakt van Met Splashtop AR om personeel ter plaatse visueel naar een oplossing te leiden, kan IT de ondersteuningscijfers zoals Average Handle Times (AHT) en First Time Fix Rates (FTFR) drastisch verbeteren.

Minder downtime voor IoT-apparaten - Krijg 24 uur per dag onbeheerde toegang om IoT-apparaten te ondersteunen op het moment dat het nodig is, waaronder mobiele computers, kiosken, digital signage, Point of Sale (POS)-systemen en Electronic Logging Devices (ELD).

Minder bezoeken op locatie - Geef ervaren remote technici de beschikking over een interactief AR-hulpmiddel waarmee niet-technisch personeel op locatie virtueel kan worden begeleid om technologische problemen op locatie sneller op te lossen.

"De IT Europa Channel Awards 2022 omvatten wederom een aantal nieuwe categorieën om te te laten zien hoe onze sector aan het veranderen is. Het is fantastisch om te zien dat deze elk jaar aan belangstelling winnen, aangezien leveranciers en partners ervoor kiezen om deel te nemen aan deze awards om erkenning in de sector te krijgen. We zijn verheugd dat Splashtop tot de vele waardige winnaars behoort," aldus Michael O'Brien Managing Director - IT Europa.

Elk jaar worden de IT Europa Channel Awards - voorheen bekend als de European IT & Software Excellence Awards - uitgereikt aan toonaangevende leveranciers van oplossingen, verkopende partijen, Managed Service Providers (MSP's), Value Added Resellers (VAR's), systems integrators en distributeurs voor hun uitmuntende prestaties binnen de Europese kanalen.

"Het is voor ons een grote eer om erkend te worden als 'Vertical Application Solution of the Year'. De Peter Pane-applicatie is een perfect voorbeeld van hoe technologie de manier waarop we werken en met elkaar transacties verrichten, niet alleen kan verbeteren, maar zelfs opnieuw kan uitvinden, ongeacht de fysieke locatie," aldus Alexander Draaijer, General Manager van Splashtop EMEA. "We zijn IT Europa dankbaar voor deze onderscheiding, en onze klant Paniceus Systems voor het vertrouwen in ons met dit baanbrekende project."

Splashtop's Augmented Reality Remote Support Software stelt technici op afstand in staat om technologische problemen ter plaatse gemakkelijk te zien en sneller op te lossen, zodat de uitvaltijd en de bedrijfskosten dalen, de productiviteit toeneemt en de tevredenheid van klanten en werknemers verbetert. Paniceus Systems en Peter Pane behoorden tot de eerste gebruikers die gebruik maakten van de oplossing, samen met IoT Remote Access & Support.

"Het belangrijkste voor ons was om over een veilige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke oplossing te beschikken", zegt Björn Runge, hoofd IT van Paniceus Systems, IT-leverancier voor Peter Pane restaurants. "Splashtop is erg gemakkelijk in elk aspect - implementatie, uitrol naar locaties en een aangepaste configuratie indien nodig. Met Splashtop AR kan ik gebruikers virtueel ondersteunen, naar items op het scherm wijzen en annoteren in de gedeelde video. Het maakt support zo veel gemakkelijker. Ik beveel Splashtop aan iedereen aan."

Splashtop is een toonaangevende leverancier van veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), maar ook grotere ondernemingen, in elke verticale sector wereldwijd, waaronder Media & Entertainment, Financiële diensten, Retail & Hospitality, Transport en meer. Splashtop werd onlangs erkend met de 2022 Top Product Award van TrustRadius, een prijs die volledig gebaseerd is op feedback van klanten. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in veilige toegang en ondersteuning op afstand. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een 'in-person experience' die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie staan. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Meer informatie op www.splashtop.com.