Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop uitgeroepen tot finalist bij de EdTech Awards 2023
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Splashtop's remote access en supportoplossingen erkend door EdTech Digest's prijs voor transformatieve technologie en innovatie in het onderwijs
Cupertino, Calif. – 29 maart 2023 – Splashtop, een leider in remote oplossingen die de work-anywhere-wereld vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat zijn remote oplossingen voor het onderwijs zijn geselecteerd als finalist voor de EdTech Awards 2023. De EdTech Awards van EdTech Digest is het grootste prijzenprogramma ter wereld dat volledig is gewijd aan EdTech en erkent uitzonderlijke bijdragen aan de transformatie van onderwijs door technologie. Splashtop is finalist voor de Cool Tool-award in de categorie netwerk-, informatietechnologie (IT)-, connectiviteits- of toegangsoplossingen.
De bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop bieden tal van voordelen voor onderwijsinstellingen die de ervaring van studenten willen verbeteren, de efficiëntie willen vergroten en de beveiliging naar een hoger plan willen trekken. Door gebruik te maken van het alles-in-één platform van Splashtop, kunnen onderwijsinstellingen een rechtvaardigere toegang tot middelen en technologie bieden, een veilig hybride werkbeleid voor docenten en personeel mogelijk maken en IT-professionals de tools geven die ze nodig hebben om hun infrastructuur te beheren en te ondersteunen. Bovendien helpt Splashtop instellingen toekomstbestendig te maken door ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of cyberdreigingen. De robuuste supportoplossingen van Splashtop bieden ook brede apparaatondersteuning voor Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook.
"We zijn vereerd dat we worden erkend door de prestigieuze EdTech-prijzen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Tegenwoordig moeten onderwijsinstellingen iedereen dezelfde toegankelijkheid en prestaties bieden, ongeacht locatie of apparaat. De remote accessoplossingen van Splashtop nemen digitale en fysieke barrières weg en bieden een verbeterde studentenervaring en eerlijke toegang tot hoe onderwijs wordt gegeven."
De EdTech Awards zijn in 2010 in het leven geroepen om de meest uitzonderlijke vernieuwers, leiders en trendsetters op het gebied van onderwijstechnologie te herkennen, erkennen en bewieroken. De finalisten en winnaars van dit jaar werden uit het grote veld gehaald en beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder pedagogische werkbaarheid, doeltreffendheid en resultaten, ondersteuning, duidelijkheid, waarde en potentieel.
Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com/education.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om een 8K/60fps en latency-vrije ervaring te bieden.Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties en compliance, brede apparaatondersteuning en een snel reagerende uitmuntende klantenservice.Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com