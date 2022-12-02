Splashtop lanceert Win8 Metro Testbed voor Android Tablets
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Het Win8 Metro Testbed van Splashtop verandert een Android tablet in een Windows 8 apparaat met native Metro UI touch gestures voor app-ontwikkelaars en technologieliefhebbers.
6 juni 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag de release aan van "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop," voor Android, een remote desktop app waarmee softwareontwikkelaars en technologieliefhebbers een Windows 8 omgeving kunnen simuleren op een tablet.
Splashtop's Win 8 Metro Testbed voor de iPad is populair bij zowel ontwikkelaars als gebruikers. In de Apple App Store was Win8 Metro Testbed de best verdienende iPad app in 4 landen, de best verdienende iPad app in 72 landen, waaronder de VS, Japan en China, en de 33e best verdienende iPad app in de VS.
Op veler verzoek levert Splashtop nu een oplossing voor ontwikkelaars voor Android tablets met Android 3.1 en hoger, met een beoogde schermdichtheid van 600 dpi (1280×800) en schermformaten van zeven of tien inch. Met de nieuwe Win8 Metro Testbed oplossing van Splashtop kunnen ontwikkelaars native Metro UI touch gestures testen op een Android tablet om nieuwe apps te coderen en te compileren op hun Windows PC.
"In antwoord op de grote vraag van Splashtop-fans en de ontwikkelaarsgemeenschap hebben we een Windows 8-ontwikkelplatform voor Android-tabletbezitters aangeboden," merkte Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter, op. "Met Windows 8 Metro kunnen zowel iPad- als Android-ontwikkelaars hun tablets nu veranderen in een ontwikkeltestbed om touch gestures en functionaliteit van hun app in een Windows 8-omgeving te evalueren."
Met Splashtop's Win8 Metro Testbed voor Android kunnen Windows 8 app-ontwikkelaars hun bestaande Android-tablets gebruiken om hun apps te testen en ze up-to-date te houden met nieuwe releases van Windows 8 Preview zonder een dure Windows-tablet te hoeven kopen.
Win8 Metro Testbed maakt Windows 8 Metro-aanraakbewegingen mogelijk, inclusief de mogelijkheid om:
Veeg van rechts naar het menu Charms
Veeg van links om van app te wisselen
Veeg naar links/ rechts in Internet Explorer om tussen pagina's te wisselen
Veeg naar beneden om extra menu's op te roepen
Veeg omlaag op een item om het te selecteren
Van boven naar beneden trekken om een app te sluiten
Langzaam van links vegen om twee apps naast elkaar te draaien ("snappen")
Veeg van links naar achteren om lopende apps te tonen
Knijpen om te navigeren door bestanden, mappen, apps en gegevens met Semantic Zoom
En meer
Bekijk een korte video van Win8 Metro Testbed op een Android-tablet op https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw en op de iPad op https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Over Splashtop Inc.
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.
De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan 7 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.
De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.
Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.
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Splashtop PR Team
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