Splashtop en KIWONTECH kondigen strategisch partnerschap aan om veilige, cloud-first IT-operaties te versterken
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Partnerschap combineert e-mailbeveiliging met veilige toegang op afstand, ondersteuning op afstand en autonoom eindpuntbeheer om moderne, gedistribueerde organisaties te ondersteunen
SEOUL, Zuid-Korea, 28 januari 2026 – Splashtop, een wereldleider in veilige toegang op afstand, ondersteuning op afstand en autonoom eindpuntbeheer (AEM), en KIWONTECH, een aanbieder van oplossingen voor e-mailbeveiliging voor bedrijven die zich richten op het neutraliseren van Business Email Compromise (BEC) en evoluerende phishingdreigingen, kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om organisaties te helpen de beveiliging te versterken en de operaties te stroomlijnen op het gebied van e-mail, eindpunten en gedistribueerde werkomgevingen.
Via dit partnerschap zal KIWONTECH het portfolio van Splashtop als onderdeel van zijn productassortiment aanbieden, waardoor klanten geavanceerde e-mailbeveiliging kunnen combineren met veilige toegang op afstand, ondersteuning op afstand en proactief eindpuntbeheer. Samen streven de twee bedrijven ernaar om te vereenvoudigen hoe organisaties communicatie beschermen, apparaten beheren en gebruikers ondersteunen in cloud-first externe en hybride omgevingen.
"Door deze samenwerking met KIWONTECH verwachten we de toegang tot Splashtop's veilige oplossingen voor remote access, support en endpoint management voor Koreaanse organisaties uit te breiden, terwijl we klanten ondersteunen bij het moderniseren van hun IT-activiteiten," zei So-hyun (Kelly) Park, Korea Head of Sales van Splashtop.
“Deze samenwerking vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor het leveren van meer beveiligingswaarde aan onze klanten door de e-mailbeveiligingsexpertise van KIWONTECH in lijn te brengen met Splashtop's veilige connectiviteit en mogelijkheden voor endpointbeheer,” zei Chung-han (Kevin) Kim, Vice President van KIWONTECH.
Splashtop's oplossingen worden wereldwijd door miljoenen gebruikers vertrouwd vanwege hun prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van ondernemingsniveau. Naast remote access en remote support bieden de Autonomous Endpoint Management (AEM) mogelijkheden van Splashtop continue zichtbaarheid en automatisering over endpoints, inclusief monitoring en patching, en helpen IT-teams risico's te verminderen, downtime te minimaliseren en efficiënter te werken.
De samenwerking onderstreept een gedeelde toewijding aan het ondersteunen van schaalbare, cloud-first IT-operaties binnen remote en hybride werkplekken. Door de veilige connectiviteit en AEM-mogelijkheden van Splashtop te combineren met de expertise van KIWONTECH in e-mailbedreigingspreventie, kunnen organisaties rekenen op een verbeterde beveiligingshouding, snellere oplossing van problemen en een meer gecoördineerde aanpak voor het beheren van gebruikers en apparaten.
Gedurende 2026 zullen Splashtop en KIWONTECH nauw samenwerken, inclusief gezamenlijke deelname aan branche-evenementen, co-marketinginitiatieven en samenwerkingsprogramma's. De samenwerking zal zich richten op het helpen van organisaties bij het adopteren van veilige, efficiënte digitale werkomgevingen, terwijl de operationele complexiteit wordt verminderd.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over KIWONTECH
KIWONTECH is een cyberbeveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in enterprise e-mailbeveiliging en bedreigingspreventie. Zijn oplossingen beschermen organisaties tegen phishing, malware, ransomware, imitaties van aanvallen en gegevenslekken. Door voortdurende innovatie en strategische partnerschappen breidt KIWONTECH zijn ecosysteem uit om in te spelen op de veranderende beveiligingsbehoeften van moderne digitale werkplekken.
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