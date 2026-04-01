Splashtop's Japan Filiaal sluit zich aan bij de Anime System Community (ASC) om IT-infrastructuur te ondersteunen voor animeproductie
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Ondersteuning van duurzame groei en mondiale concurrentiekracht van de Japanse anime-industrie
TOKYO – 1 april 2026 — Splashtop kondigde aan dat zijn Japanse dochteronderneming, Splashtop K.K. (hoofdzetel: Tokyo; president: Yoshiaki Mizuno), lid is geworden van de Anime System Community (ASC) . ASC is een branchevereniging die zich inzet voor het bevorderen van IT-systemen en infrastructuur binnen animeproductieomgevingen.
Ondersteuning van de digitale infrastructuur achter de Japanse anime-industrie
De Japanse anime-industrie is een wereldwijd erkende culturele en economische kracht, met sterke internationale vraag en uitbreidende digitale productieprocessen. Naarmate studio’s hun productielijnen moderniseren, zijn veilige remote samenwerking, productiemanagementsystemen en hoogpresterende IT-infrastructuur van cruciaal belang geworden.
Om aan deze evoluerende eisen te voldoen, biedt Splashtop hoogkwalitatieve oplossingen voor remote access, geoptimaliseerd voor moderne animatieworkflows en creatieve productieomgevingen.
Splashtop K.K. heeft uitgebreide ervaring met het ondersteunen van videoproductiebedrijven en anime-gerelateerde studio's in Japan. Door veilige externe toegang en flexibele digitale workflows mogelijk te maken, heeft het bedrijf productie teams geholpen om de efficiëntie en operationele veerkracht te verbeteren.
Daarnaast heeft Splashtop K.K. samengewerkt met Wacom Co., Ltd. om gezamenlijk “Wacom Bridge” te ontwikkelen, een op de maker gerichte functie die is afgestemd op de behoeften van digitale kunstenaars en productiespecialisten in de Japanse markt.
Door haar voortdurende betrokkenheid bij de creatieve industrie, heeft Splashtop K.K. zich aangesloten bij de missie van ASC om kennisdeling en samenwerking in anime-productie IT-systemen te bevorderen en is het als lid toegetreden tot de gemeenschap.
Reactie van Yoshiaki Mizuno, President van Splashtop K.K.
“De anime-industrie van Japan wordt wereldwijd bewonderd en vertegenwoordigt een van de invloedrijkste wereldwijde contentsectoren van het land. De voortdurende groei ervan hangt niet alleen af van creatieve uitmuntendheid, maar ook van geavanceerde productiesystemen ondersteund door een veilige en betrouwbare IT-infrastructuur.
We zijn vereerd om lid te worden van de Anime System Community. Als een langdurige partner van de industrie zullen we samenwerken met belanghebbenden om de duurzame ontwikkeling van Japanse anime te ondersteunen en haar mondiale aanwezigheid en internationale concurrentiekracht te versterken.”
Versterking van Betrokkenheid in Japan als een Globaal Technologiebedrijf
Als onderdeel van een wereldwijde technologieorganisatie beschouwt Splashtop samenwerking met lokale industrieën en professionele gemeenschappen als een strategische prioriteit. Door deel te nemen aan ASC wil Splashtop K.K. verder bijdragen aan de evolutie van het animeproductie-ecosysteem in Japan en de voortdurende vooruitgang van digitale infrastructuur in creatieve sectoren ondersteunen.
Splashtop zal organisaties wereldwijd blijven versterken door veilige digitale toegang te versterken en moderne, flexibele werkomgevingen in verschillende industrieën mogelijk te maken.
Nieuws Hoogtepunten
De dochteronderneming van Splashtop in Japan, Splashtop K.K., heeft zich aangesloten bij de Anime System Community (ASC), een branchevereniging gericht op IT-systemen in animeproductie.
Het bedrijf brengt ervaring mee in het ondersteunen van anime-studio's en videoproductiebedrijven, inclusief de gezamenlijke ontwikkeling van “Wacom Bridge” met Wacom Co., Ltd.
Als een langdurige partner zal Splashtop de duurzame groei en wereldwijde concurrentiekracht van de Japanse anime-industrie ondersteunen.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over de Anime System Community (ASC)
De Anime System Community (ASC) is een branchevereniging gericht op het delen van uitdagingen en best practices met betrekking tot IT-systemen in animeproductie. De gemeenschap bevordert samenwerking tussen belanghebbenden op gebieden zoals productiemanagement, infrastructuurontwikkeling en beveiliging.
Officiële website: https://anime-system.or.jp/