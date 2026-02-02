Splashtop introduceert een AI-geoptimaliseerde codec om soepelere, betrouwbaardere hoge-resolutie workflows op afstand te bevorderen
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Verbeteringen zorgen voor hogere frame rates, grotere stabiliteit en verbeterde bandbreedte-efficiëntie voor live-uitzendingen, mediaproductie en visueel veeleisend werken op afstand
CUPERTINO, Californië, 3 feb. 2026 – Splashtop, een leider in moderne IT-oplossingen voor digitale werkplekken, kondigde vandaag een AI-geoptimaliseerde codec aan die is ontworpen om de prestatiegrens voor hoge-resolutie workflows op afstand te verhogen die worden gebruikt in live-uitzendingen, videoproductie en andere beweging-intensieve omgevingen. De verbetering verbetert hoe remote sessies eruitzien, aanvoelen en reageren door soepelere beweging, hogere frame rates en meer consistente visuele kwaliteit te leveren over een breed scala aan apparaten en implementatiescenario's.
Splashtop’s AI-geoptimaliseerde codec verbetert hoe visuele gegevens worden gecomprimeerd, verzonden en in realtime gerenderd, continu aanpassend aan zowel netwerkcondities als on-screen activiteiten. Dit helpt om de visuele stabiliteit en responsiviteit te behouden terwijl productie workflows zich uitstrekken buiten vaste studio's naar huizen, locaties en on-site omgevingen, waar de prestaties direct van invloed zijn op zowel creatieve precisie als de publieksbeleving.
Bij prestatietests op systemen met krachtige GPU's, toonde Splashtop duidelijk leiderschap bij hogere resoluties en framesnelheden. Hoewel meerdere remote access-tools 60 frames per seconde bij 1080p konden bereiken, slaagde alleen Splashtop er consequent in om 60 FPS bij 4K resolutie vol te houden. Splashtop ondersteunt ook uniek ultra-hoge framesnelheid opties, tot wel 240 FPS, wat extra ruimte biedt voor bewegingsgevoelige en interactieve workflows waar soepelheid en responsiviteit cruciaal zijn.
Op systemen met beperktere grafische mogelijkheden bleef Splashtop concurrerende prestaties leveren terwijl minder bandbreedte werd gebruikt bij hogere resoluties. Wanneer hardwareversnelling beschikbaar was, behield Splashtop prestaties vergelijkbaar met andere tools terwijl minder bandbreedte werd verbruikt bij 4K resolutie. In software-gebaseerde scenario's optimaliseerde de AI-geoptimaliseerde codec de efficiëntie, door bijna vergelijkbare framesnelheden te leveren en toch het bandbreedtegebruik te verminderen, waardoor werken op afstand met hoge resolutie praktischer wordt op beperkte systemen.
De voordelen strekken zich ook uit tot virtuele desktop- en cloudomgevingen. Bij tests in Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD)-omgevingen met en zonder GPU-versnelling levert Splashtop consequent hogere framesnelheden tijdens algemeen interactief gebruik dan andere oplossingen voor externe toegang. Zelfs in scenario's waar de videoweergaveprestaties tussen tools convergeerden, toonde Splashtop aanzienlijk lager bandbreedteverbruik, wat het voordeel versterkt in omgevingen waar netwerkefficiëntie net zo belangrijk is als responsiviteit.
Achter deze resultaten staat een combinatie van dynamische bitrate-aanpassing, inhoudsbewuste prioritering van actieve gebieden, en intelligente opnametechnieken die onnodige gegevensoverdracht tijdens interactieve workflows verminderen. Samen zorgen deze optimalisaties voor externe sessies die soepeler, voorspelbaarder en responsiever aanvoelen, vooral in de snelle, bewegingrijke scenario's die vaak voorkomen in live productie en creatief werk.
Dit prestatie fundament strekt zich uit over Splashtop’s hoogwaardige remote access-ervaring, die Retina 5K-sessies ondersteunt, nauwkeurige kleurweergave, hoogwaardige audio en responsieve invoer voor stylus-gebaseerde en multi-monitor werkstromen. Samen zorgen deze mogelijkheden ervoor dat media- en entertainmentprofessionals op afstand kunnen werken met de visuele nauwkeurigheid, responsiviteit en controle die ze verwachten van lokale productiesystemen.
“Remote productie vraagt om consistentie onder druk,” zei Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. “Of teams nu in een studio, op locatie of via virtuele desktops werken, de prestaties moeten standhouden. Onze AI-geoptimaliseerde codec is ontworpen om die betrouwbaarheid te bieden terwijl de grenzen van wat remote access kan ondersteunen worden verlegd.”
De AI-geoptimaliseerde codec is geïntegreerd in alle niveaus van Splashtop's versleutelde oplossing voor externe toegang en is beschikbaar op verschillende apparaten, besturingssystemen en implementatieomgevingen.
Om meer te leren over Splashtop’s hoogwaardige remote access-oplossingen, bezoek www.splashtop.com.
Aankondiging Hoogtepunten
Splashtop remote access met AI-geoptimaliseerde codec is gebouwd voor de eisen van live-uitzendingen, sportproductie en mediaproducties, waar soepele beweging, visuele nauwkeurigheid en responsiviteit direct de kijkerservaring beïnvloeden.
Splashtop behoudt een stabiele 60 FPS bij 4K resolutie en ondersteunt ultrahoge frame rates tot 240 FPS, wat zorgt voor vloeiendere bewegingen voor live uitzending en mediaproductie workflows.
Splashtop behoudt hogere framesnelheden tijdens interactieve workflows en gebruikt minder bandbreedte bij hoge resoluties dan andere oplossingen voor externe toegang.
Splashtop levert consistente prestaties op fysieke systemen en virtuele desktopomgevingen, waarbij evenwicht wordt gebracht tussen responsiviteit en efficiëntie zonder dat ideale hardware of netwerken vereist zijn.
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Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.