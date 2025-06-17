Splashtop breidt uit met Sovereign Cloud Infrastructure in Australië om dataresidency en securitycompliance te versterken
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Nieuwe lokale services bieden Australische klanten datasoevereiniteit, verbeterde prestaties en flexibele implementatieopties.
SYDNEY, 18 juni 2025 - Splashtop, een wereldwijde leverancier van remote access, support, and endpointmanagement-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een Australische infrastructuur opzet middels een speciale gebruikersdatabase om de groeiende vraag naar datasoevereiniteit, regionale compliance en hoogwaardige remote access te ondersteunen. Dankzij deze strategische investering kunnen organisaties in Australië met een gerust hart gebruik maken van de diensten van Splashtop, in de wetenschap dat hun gegevens lokaal worden opgeslagen en verwerkt onder Australische jurisdictie.
De Australische soevereine cloud van Splashtop helpt klanten uit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven om te voldoen aan de nationale normen voor gegevensbescherming, waaronder de nieuwe vereisten voor datasoevereiniteit onder de Privacywet van 2023. Het stroomlijnt ook de naleving van belangrijke kaders zoals het Essential Eight Maturity Model, de Information Security Manual (ISM) en maakt het klaar voor beoordelingen van het Information Security Registered Assessors Program (IRAP). De speciale infrastructuur verbetert de verbindingsprestaties, ondersteunt compliance-inspanningen en onderstreept Splashtop's voortdurende inzet om wereldwijd flexibele, veilige oplossingen aan te bieden.
Naast de regionale cloud-infrastructuur biedt Splashtop ook een on-premise implementatieoptie voor organisaties met een strenger beleid op het gebied van gegevensbeheer of omgevingen die air-gapped zijn.
"Nu steeds meer landen stappen ondernemen om digitale soevereiniteit af te dwingen, investeren wij in infrastructuur die onze klanten keuze en controle geeft," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Deze gelokaliseerde infrastructuur ondersteunt gegevensopslag en helpt de naleving te stroomlijnen, waardoor Australische klanten meer gemoedsrust krijgen."
"Van soevereine cloud tot on-prem, Splashtop is toegewijd om klanten tegemoet te komen waar ze zich technisch en geografisch bevinden," voegt Leonard Wong, Regional Vice President bij Splashtop, toe. "Nu onze Australische infrastructuur live is, zijn we beter gepositioneerd om te voldoen aan regionale inkoop- en nalevingsvereisten, wat de deur opent om nieuwe klanten te ondersteunen die strikte garanties voor gegevensopslag eisen."
Deze nieuwe regionale infrastructuur versterkt Splashtop's groeiende wereldwijde aanwezigheid, waaronder bestaande installaties in de Verenigde Staten, Canada, Japan, de Europese Unie en nu ook Australië. De uitrol weerspiegelt Splashtop's bredere missie om veilige, performante en compliant oplossingen te leveren die in lijn zijn met regionale regelgeving en verwachtingen van klanten.
Ga voor meer informatie over de cloud- en on-premise oplossingen van Splashtop naar www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde securityfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantondersteuning. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van de hedendaagse IT-wereld aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.