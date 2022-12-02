Splashtop breidt mogelijkheden voor ondersteuning op afstand uit, gericht op MSP's, IT en Family IT, met de beste prijzen en klantenondersteuning
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Groepering, verbeterde beheerbaarheid en binnenkort functies voor bestandsoverdracht worden toegevoegd aan Splashtop Business om de meest kosteneffectieve oplossing voor ondersteuning op afstand & controle voor IT en MSP's te bieden.
San Jose, CA 25 november 2014 - Splashtop Inc., de marktleider op het gebied van cross-device computing en samenwerking, kondigt nieuwe groeperings- en andere managementfuncties aan voor Splashtop Business. Bestandsoverdracht wordt voor het einde van het jaar toegevoegd. MSPs en IT kunnen nu genieten van de allerbeste Splashtop remote desktop-prestaties in hun klasse met verbeterde groeperings- en managementfuncties. Naast het leveren van de beste remote access-prestaties, staat Splashtop Business bekend om zijn kosteneffectieve prijsmodel van € 66 per jaar voor het beheer van of toegang tot een onbeperkt aantal computers.
"Ongeveer een jaar geleden stroomden vele duizenden LogMeIn-vluchtelingen naar Splashtop toen LogMeIn zijn gratis dienst abrupt annuleerde," zei Mark Lee, Splashtop CEO. "Helaas ondersteunde Splashtop geen implementatie, toegangscontrole, groepering, bestandsoverdracht, noch enkele andere door IT en MSP's gewenste beheerfuncties, zodat veel LogMeIn-vluchtelingen geen andere keuze hadden dan zich te abonneren op LogMeIn Central of LogMeIn Pro. Door in de afgelopen maanden nauw samen te werken met MSP's en IT is Splashtop Business nu feature compleet voor ondersteuning op afstand, terwijl het de beste prestaties en prijzen voor bediening op afstand blijft leveren."
“Ik hou van Splashtop !! Ik was verdwaald sinds LogMeIn hun beleid heeft gewijzigd. Dit maakt het voor mij veel gemakkelijker om computers op ons kantoor te beheren. Dank u!!!" Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP
”Het prijsvoordeel van Splashtop ten opzichte van TeamViewer is enorm en jullie software werkt net zo soepel als Teamviewer. Ik heb nu Splashtop gekocht, wat we ook hebben gedaan vanwege jullie geweldige steun!” Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH
"Ik gebruik TeamViewer en LogMeIn al jaren voor ondersteuning op afstand. Toen kwam Splashtop en dat is sneller en goedkoper. Eenvoudige UI, zeer efficiënt en GREAT CUSTOMER SUPPORT!" Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems - I2QS.COM.
Tienduizenden MSP's en IT-organisaties gebruiken Splashtop Business nu al om miljoenen computers te beheren. Splashtop integreert met verschillende RMM, PSA, online ticketing en online helpdesk oplossingen in de markt om een naadloze ervaring mogelijk te maken voor MSP's en IT om hun werk uit te voeren.
Schakel vandaag nog over naar Splashtop Business met een lage prijs van € 66 per gebruiker per jaar om een onbeperkt aantal computers te beheren: https://www.splashtop.com/remote-support
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring over meerdere schermen, waarbij smartphones, tablets, computers, tv's en clouds worden overbrugd. Splashtop remote desktopdiensten stellen mensen in staat om toegang te krijgen tot en controle te houden over hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten. Samenwerkingsproducten zoals Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectieve schermdeling mogelijk van 1 naar velen op verschillende apparaten. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop geleverd op meer dan 100 miljoen apparaten.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com
Contactpersoon verkoop
Jeff Tonkel
jeff.tonkel@horngroup.com