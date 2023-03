Splashtop breidt het executive team uit met Michelle Burrows als CMO en Grant Murphy als VP of sales, Americas

"Met sterke oprichters, uitstekende producten, fijne cultuur, en grote klanten die al aan boord zijn, bevindt Splashtop zich op een keerpunt om echt van de grond te komen en ik kijk er naar uit om deel uit te maken van dat groeitraject", aldus Burrows. "De investering die Splashtop doet in marketing, stelt IT-managers in staat de waarde die Splashtop-oplossingen voor hun organisaties kunnen bieden, in te zien."

Burrows, die de wereldwijde marketingfuncties van Splashtop zal leiden, brengt meer dan 25 jaar marketingervaring naar Splashtop. Haar ervaring is vooral gericht op strategische marketing, merkontwikkeling, het genereren van vraag en productmarketing. Haar ervaring in de software- en contactcenterbranche gaat Splashtop helpen bij de mondiale groei.

Burrows werkte voor Splashtop bij Procare Software, waar ze als CMO een 30 jaar oud merk nieuw leven inblies. Eerder was ze CMO voor Serenova, een contact center as a service (CaaS) en workforce optimization (WFO) provider. Daarvoor werkte ze als vicepresident marketing en analyse bij Comcast Business met kleine en middelgrote bedrijven toen Comcast aan het groeien was in de zakelijke markt. Ze leidde ook het klantloyaliteitscontactcentrum van Comcast.

Voordat ze bij Comcast Business kwam, was Burrows vicepresident marketing bij NICE inContact en directeur klantmarketing bij Rally Software Development. Ze heeft ook leidinggevende posities bekleed bij Genesys (nu West Corporation) en Verint Systems.

Burrows heeft een bachelor in communicatie, public relations en reclame van de University of Massachusetts, Amherst, en een MBA van de University of Denver.