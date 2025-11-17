Splashtop verbetert Microsoft® Intune® en Microsoft® Entra® om meer veiligheid en controle te bieden in hybride werkruimtes
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Tijdens Microsoft IgniteTM 2025 laat Splashtop een groeiende adoptie zien van complementaire oplossingen voor Microsoft-gebruikers, waaronder wachtwoordloze authenticatie, remote support en autonome endpoint management die hybride omgevingen moderniseren en beveiligen.
CUPERTINO, Calif., 17 nov 2025 – Tijdens het Microsoft Ignite 2025 evenement kondigde Splashtop de toenemende adoptie aan van zijn oplossingen die ontworpen zijn om Microsoft Intune® en Microsoft Entra® krachtiger te maken voor moderne IT-omgevingen. Naarmate organisaties het gebruik van Microsoft cloud-diensten uitbreiden, wint Splashtop aan populariteit als een aanvullend platform dat remote access, wachtwoordloze authenticatie, remote support en realtime endpoint-automatisering biedt aan hybride organisaties.
Deze mogelijkheden sluiten aan bij de Zero Trust- en endpointmoderniseringsdoelen van Microsoft. Als lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) werkt Splashtop samen met Microsoft-technologieën om IT-operaties te vereenvoudigen en de beveiliging voor gedistribueerde teams te versterken.
Groeiende Adoptie Onder Microsoft Gebruikers
Naarmate cloudnetwerken uitbreiden, wenden organisaties die Microsoft gebruiken voor kernbeheer zich tot Splashtop om hybride beveiliging te versterken en naadloze continuïteit te behouden. Sinds de lancering in het voorjaar heeft 42% van de klanten met ondersteuning voor bedrijven autonoom endpointbeheer (AEM) aangenomen vanwege het gemak van implementatie, geautomatiseerde patches, en realtime dreigingsreactie. De adoptie van Splashtops cloud-native netwerkauthenticatie oplossing, Foxpass, is ook met 35% gegroeid onder Microsoft-gebruikers, wat wijst op een toenemende vraag naar vereenvoudigd zero-trust beheer voor moderne IT-omgevingen.
"We zijn toegewijd om IT te helpen bij het vereenvoudigen van operaties en het versterken van hun beveiligingshouding," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Door automatisering en zichtbaarheid in Microsoft-omgevingen te bevorderen, biedt Splashtop meer controle, duidelijker context en de flexibiliteit om hybride operaties op schaal veilig te houden."
Een Natuurlijke Metgezel voor Microsoft
Splashtop vergroot de waarde van Microsoft Intune, Microsoft Entra, en Microsoft Cloud PKITM, door naadloos in IT-workflows te passen om zichtbaarheid, controle en reactiesnelheid te verbeteren terwijl bestaande beveiligings- en beheersprocessen worden versterkt.
AEM dashboards geven beheerders een duidelijk overzicht van hun omgeving en realtime controle over elk eindpunt. Ze kunnen de gezondheid, status en opkomende bedreigingen van apparaten zien en vervolgens direct handelen via geautomatiseerde of handmatige respons. Dit uniforme overzicht maakt een snelle reactie op zero-day bedreigingen mogelijk en houdt nalevingssignalen actueel. Het creëert een adaptieve operationele laag die samenwerkt met Microsoft Intune om blinde vlekken te verminderen en de reactietijden van uren tot seconden te verkorten.
Bijgewoonde en niet-bijgewoonde remote support met multi-technician toegang geeft IT-teams de flexibiliteit en controle om samen te werken en problemen op te lossen voor elk apparaattype, ongeacht of er een eindgebruiker aanwezig is. Dit stelt IT in staat om gemakkelijk gedistribueerde computers en mobiele apparaten te ondersteunen en beveiligen die mogelijk niet met Intune zijn ingeschreven.
Splashtop’s cloud-native netwerkauthenticatie oplossingen verifiëren gebruikers en apparaten onmiddellijk via certificaatgebaseerde netwerkauthenticatie geïntegreerd met Microsoft Entra, Microsoft Intune, en Microsoft Cloud PKI. Deze aanpak breidt veilige, wachtwoordloze toegang uit over Wi-Fi, VPN en hybride omgevingen, waarbij het beheer van de levenscyclus van certificaten wordt geautomatiseerd voor zowel beheerde als BYOD-apparaten. Het resultaat is een moderne, identiteitsbewuste authenticatielaag voor Microsoft-omgevingen, die naleving versterkt, onboarding vereenvoudigt en IT-overhead vermindert.
Samen zorgen de schaalbare oplossingen van Splashtop voor een evenwicht tussen sterke beveiliging en operationele eenvoud in bestaande Microsoft-omgevingen, waardoor IT meer zichtbaarheid en controle krijgt over hybride werkruimtes.
Klantenmomentum en Validatie
"Splashtop Autonomous Endpoint Management helpt ons om eindpunten over meerdere locaties te beheren en onderhouden zonder de noodzaak van constante bezoeken ter plaatse. Geautomatiseerde patching en updates zorgen ervoor dat systemen veilig en compliant blijven met minimale handmatige inspanning." — IT-technicus, Biotechnologie-industrie
“Wat ik het beste vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management is hoe het alles automatisch regelt zonder dat ik eraan hoef te denken... Het is rotsvast betrouwbaar sinds we het gebruiken, en de kosten zijn redelijk in vergelijking met andere enterprise-oplossingen.” — IT Manager, Bouwsector
“Cloud RADIUS levert precies wat we nodig hebben: een beveiligd, cloudgebaseerd authenticatiesysteem dat integreert met onze bestaande identiteitsmanagementtools. Met de eenvoudige implementatie, responsieve ondersteuning en betrouwbare dagelijkse prestaties is het een waardevolle component geworden van onze netwerkbeveiliging.” — Daniel C., Directeur IT
Voordelen van Splashtop voor Microsoft-ecosystemen
Realtime zichtbaarheid en controle over beheerde en onbeheerde eindpunten, wat compliance en de gezondheid van apparaten waarborgt vanuit één enkel overzicht.
Versnelde patching en herstel via AI-aangedreven automatisering die Windows- en macOS-apparaten up-to-date houdt.
Zero Trust-handhaving die wrijvingsloze toegang biedt voor geverifieerde gebruikers en apparaten terwijl verbindingen van onbetrouwbare bronnen worden geweigerd.
Verbeterde Wi-Fi en 802.1x-beveiliging via Cloud RADIUS, waarbij gebruikers en apparaten worden geverifieerd met certificaatgebaseerde authenticatie voordat netwerktoegang wordt verleend.
Vereenvoudigde wachtwoordloze authenticatie door geautomatiseerd certificaatbeheer voor het beveiligen van Wi-Fi-, VPN- en BYOD-verbindingen.
Verminderde beveiligingslacunes en snellere reactietijd door continue monitoring en geautomatiseerde herstelmaatregelen.
Naadloze continuïteit voor hybride werkruimtes, of medewerkers nu verbinding maken vanaf kantoor, thuis, of in het veld.
Bezoek online om te leren hoe je Microsoft Intune krachtiger kunt maken met Splashtop.
Disclaimer
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra en Microsoft Ignite zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven.
Over Splashtop
Splashtop is de hoogst gewaardeerde wereldwijde aanbieder van oplossingen voor remote access, support en autonome endpoint management die beveiliging en prestaties in de werk-vanaf-overal-wereld vereenvoudigen. Met klanttevredenheid als de #1 prioriteit, is de technologie van Splashtop gemakkelijk te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt het geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenondersteuning. De toegankelijke oplossing, gekozen door meer dan 30 miljoen gebruikers, is Splashtop een partner die gebruikers in staat stelt om te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in lijn met Microsoft in hun inspanningen om klanten te helpen de evoluerende uitdagingen van het huidige IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te leren.