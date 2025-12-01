Splashtop wint 2026 Buyer’s Choice Awards van TrustRadius
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De pionier in oplossingen voor thuiswerken is door zijn klanten erkend voor beste mogelijkheden, beste prijs-kwaliteitverhouding en beste klantrelatie.
CUPERTINO, Calif., 2 dec. 2025 – Splashtop is erkend als een 2026 Buyer’s Choice award winnaar door TrustRadius, een HG Insights bedrijf, een koperintelligentieplatform voor bedrijfstechnologie. Deze mijlpaal weerspiegelt feedback rechtstreeks van IT-professionals die dagelijks gebruikmaken van de oplossingen van Splashtop en het bedrijf hebben geëvalueerd op productervaring, kwaliteit van ondersteuning en resultaten in de praktijk. Geselecteerd worden voor een Buyer’s Choice award laat zien dat gebruikers Splashtop zien als een betrouwbare, waarde-gedreven platform dat remote access, remote support en endpoint management samenbrengt in één geconsolideerde aanbieding.
Splashtop leverde opvallende prestaties bij middelgrote tot grote ondernemingen waar gemiddelde scores oplopen tot wel 9,8, en overtrof daarmee de vergelijkingsleveranciers. De hoogste cijfers werden behaald voor de eenvoud van implementatie, schaalbaarheid van het product en de kwaliteit van de ondersteuning. Deze resultaten laten zien hoe Splashtop teams helpt hybride werk en groeiende bedrijven te ondersteunen met moderne, transparante, waardegedreven oplossingen.
"Splashtop blijft uitzonderlijke waarde leveren door organisaties te helpen verbonden, productief en veilig te blijven, waar ze ook zijn," zei Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Het winnen van de 2026 TrustRadius Buyer’s Choice Award in Remote Support, Remote Desktop en Autonomous Endpoint Management weerspiegelt de echte ROI die klanten zien. Het is spannend om te zien dat Splashtop wordt erkend voor het creëren van een betekenisvolle impact voor hun klanten."
"Direct erkend worden door onze klanten is de sterkste bevestiging van onze missie," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Onze focus is om het IT makkelijker te maken om hybride werk veilig mogelijk te maken en te beheren, of het nu gaat om het bieden van probleemloze externe ervaringen, het automatiseren van workflows, of het verbeteren van beveiligingshygiëne. Deze prijzen vertellen ons dat we resultaten leveren die ertoe doen en een basis creëren waarop onze klanten kunnen voortbouwen naarmate hun behoeften evolueren."
Klanten rapporteren consequent dat Splashtop hen helpt efficiënt te werken met kleine teams, hun beveiligingspositie te versterken, operationele overhead te verminderen en de consistentie van IT-servicelevering te verbeteren.
"Splashtop helpt ons bij het beheren en bieden van remote access en support aan ons netwerk van meer dan 350 machines, een mix van gebruikers op locatie en thuiswerkers. Het is een geweldig product voor IT-afdelingen die remote access tot machines nodig hebben, met geweldige betrouwbaarheid en functies, en eerlijke en consistente prijzen." – Manager in Informatie Technologie, Onderwijsbeheerbedrijf, 201-500 werknemers
Buyer’s Choice awards zijn volledig gebaseerd op onderbouwde, onbevooroordeelde klantbeoordelingen die zijn verdiend tussen 1 januari 2025 en 17 oktober 2025. Tijdens het evaluatieproces wordt aan beoordelaars gevraagd of producten en hun ondersteuningsteams aan de verwachtingen voldoen en of ze het product opnieuw zouden kopen. Kwalificerende producten worden beoordeeld als beste in mogelijkheden, waarde voor de prijs en klantrelatie.
Om meer te leren over Splashtop's bekroonde oplossingen, bezoek www.splashtop.com of lees recensies van andere IT-professionals op www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Nieuws Samenvatting
Splashtop ontvangt de Buyer’s Choice Awards, waarmee meetbare ROI wordt getoond voor oplossingen voor remote access, support en endpoint management die de efficiëntie verbeteren en de beveiliging versterken.
Klanten beoordeelden Splashtop hoog vanwege de snelle implementatie, sterke schaalbaarheid en betrouwbare ondersteuning, vooral onder IT in het middensegment.
Splashtop werd erkend voor top prestaties in remote support, remote desktop, en autonomous endpoint management, wat een hoge tevredenheid weerspiegelt over de mogelijkheden van de IT-operations.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over TrustRadius
TrustRadius, een HG Insights bedrijf, is een buyer intelligence platform voor bedrijfstechnologie. TrustRadius stelt kopers in staat om zelfverzekerde beslissingen te nemen door uitgebreide productinformatie, diepgaande klantinzichten en recensies, en gesprekken met peers. Op het TrustRadius-platform kunnen technologiemerken de authentieke stem van klanten vastleggen en activeren om hun producten te verbeteren, vertrouwen op te bouwen bij prospects en in-markt kopers te betrekken om de ROI te verbeteren.