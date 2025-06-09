Splashtop krijgt de 2025 Top Rated Award van TrustRadius
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Een erkenning als leider op het gebied van Remote Support, Unified Endpoint Management, Remote Monitoring en Management en Remote Access categorieën.
CUPERTINO, CA - 10 juni 2025 - Splashtop heeft voor het 4e achtereenvolgende jaar de TrustRadius Top Rated Award gewonnen, waarmee het bedrijf zijn reputatie voor het leveren van hoogwaardige, klantgerichte IT-oplossingen opnieuw bevestigt. TrustRadius is een toonaangevende site voor reviews van zakelijke technologie, en de Top Rated Award erkent de beste software die consequent uitzonderlijke feedback ontvangt over prestaties, betrouwbaarheid en gebruikerstevredenheid. Splashtop behaalde topscores in vier cruciale categorieën: Remote Support, Remote Monitoring en Management (RMM), Unified Endpointmanagement (UEM), and Remote Access.
"We zetten producten in het zonnetje die steeds weer lof krijgen van degenen die het er het meest toe doen: hun klanten", zegt Allyson Havener, CMO TrustRadius. "Het feit dat Splashtop in alle categorieën een Top Rated award heeft gekregen, weerspiegelt de intuïtieve gebruikerservaring en uitstekende klantenservice. Splashtop is duidelijk toegewijd aan het efficiënter, veiliger en stressvrij maken van IT-teams."
Splashtop staat bekend om zijn intuïtieve, gebruiksvriendelijke oplossingen voor remote support en nu ook voor endpointmanagement. Splashtop stelt IT-teams in staat om meer te bereiken met beperkte middelen. De oplossingen stroomlijnen workflows door routinetaken te automatiseren, bruikbare inzichten te bieden en een snelle en efficiënte oplossing van IT-problemen mogelijk te maken.
Klanten ervaren een naadloze implementatie, van proefperiode tot aankoop, en worden bij elke stap ondersteund door deskundige, vriendelijke live productexperts. Splashtop vereenvoudigt kritieke IT-functies, bewaakt de gezondheid van apparaten vanuit een aanpasbaar dashboard en biedt de mogelijkheid om patches en software-updates direct op schaal te pushen naar Windows, MacOS en applicaties van derden. IT-teams kunnen zichtbaarheid en controle krijgen over grote populaties en tegelijkertijd gecentraliseerde remote support bieden aan werknemers en IoT-apparaten.
"Bij Splashtop is klantervaring de leidraad bij elke beslissing die we nemen, van productontwerp tot de manier waarop we onze gebruikers ondersteunen," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Het winnen van deze prijs laat ons zien dat we de juiste keuzes maken, waardoor IT-teams efficiënter en effectiever kunnen zijn en meer vertrouwen hebben in hun rol."
Met een trScore van 8,7 uit 10 en 30 geverifieerde reviews tijdens de toekenningsperiode wordt Splashtop door klanten erkend als een topspeler in deze softwarecategorieën. Dit is wat er nodig is om te winnen:
Actualiteit - Producten moeten in de afgelopen 12 maanden meer dan 10 nieuwe of bijgewerkte reviews hebben
Relevantie - Producten moeten ten minste 0,5% van het alle traffic in die categorie behelzen
Beoordeling – Producten moeten ten minste vier sterren met een trScore van 7,5 of hoger hebben
Ga naar www.splashtop.com voor meer informatie over de bekroonde oplossingen van Splashtop en onze toewijding aan de ervaring van onze klanten. Ga naar www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews om beoordelingen van Splashtop te lezen.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over TrustRadius:
TrustRadius is een buyer intelligence platform voor bedrijfstechnologie. We stellen kopers in staat om zelfverzekerde beslissingen te nemen, door middel van uitgebreide productinformatie, diepgaande klantinzichten en gesprekken met collega's. Wij helpen technologiemerken de echte mening van klanten te horen en in te zetten om hun producten te verbeteren, vertrouwen bij potentiële klanten op te bouwen en kopers op de markt te betrekken om de ROI te verbeteren. TrustRadius is opgericht door succesvolle ondernemers en heeft zijn hoofdkantoor in het technologiecentrum van Austin, Texas. Het wordt ondersteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners en Next Coast Ventures.