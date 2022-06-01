Splashtop kondigt strategisch partnerschap aan met e-Jan Networks om geïntegreerde veilige oplossing voor toegang op afstand te leveren aan ondernemingen
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Splashtop voor CACHATTO stelt telewerkers in staat overal en altijd op afstand te werken
San Jose, CA - 31 mei 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in hoogwaardige cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt zijn strategische partnerschap aan met e-Jan Networks Co, de toonaangevende leverancier van veilige mobiele toegang op afstand oplossing voor Japanse ondernemingen.
Top 800 Japanse ondernemingen zijn klanten van de toonaangevende CACHATTO-oplossing voor externe toegang van e-Jan Networks. Splashtop voor CACHATTO zal in de zomer van 2016 beschikbaar zijn als een geïntegreerde add-on voor veilige desktopoplossing.
"We zijn enthousiast over de samenwerking met e-Jan om een goed geïntegreerde oplossing te leveren voor een krachtige unified workspace voor ondernemingen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Het inschakelen van telewerkers is een waardevol initiatief om de productiviteit van het personeel te verhogen."
Eenmaal geïntegreerd kunnen CACHATTO-klanten eenvoudig inloggen met hun bestaande accounts en genieten van een krachtige remote desktop-oplossing. Er worden geen bedrijfsgegevens gedownload op de externe terminal, waardoor het hoogste niveau van beveiliging en gegevenscontrole behouden blijft. Splashtop voor CACHATTO wordt in mei tentoongesteld op de "Information Security Expo" in Japan.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Over e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. werd in maart 2000 opgericht als het eerste bedrijf waarin Toray Industries, Inc. investeerde. e-Jan Networks heeft de visie om veilige toegang op afstand vanaf elke terminal, waar dan ook, mogelijk te maken en zo een "Universal Workplace" voor bedrijven te creëren. CACHATTO is de toonaangevende oplossing voor veilige toegang op afstand voor de topondernemingen van Japan.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com