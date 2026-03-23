Splashtop kondigt partnerschap aan met SysAid om veilige Remote Support uit te breiden naar AI-gedreven ITSM-workflows
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Integratie stelt SysAid Copilot in staat om Splashtop remote support te starten met AI-gestuurde ticket- en assetintelligentie
CUPERTINO, Californië – 23 maart 2026 — Splashtop, een wereldleider in veilige externe toegang en ondersteuning, kondigde vandaag een samenwerking aan met SysAid, een toonaangevende aanbieder van AI-Native Enterprise en IT Service Management (ITSM) oplossingen. Door dit partnerschap wordt de remote support-technologie van Splashtop geïntegreerd in het SysAid-platform, wat de mogelijkheden voor IT-teams uitbreidt en snellere, efficiëntere probleemoplossing mogelijk maakt.
De integratie met SysAid Copilot stelt technici in staat om direct vanuit SysAid-servicedesktickets veilige bijwonende en niet-bijwonende remote support sessies te starten, waardoor het nodig is om van hulpmiddelen of workflows te wisselen. Door de hoogwaardige, enterprise-grade remote toegangsmogelijkheden van Splashtop te combineren met de AI-native benadering van SysAid voor servicemanagement, krijgen IT-teams een meer naadloze manier om problemen te diagnosticeren, toegang te krijgen en op te lossen, terwijl ze operationele zichtbaarheid, administratieve controle en sterke beveiliging tijdens de gehele support lifecycle behouden.
De remote support van Splashtop wordt gestart via door AI aangedreven workflows, gecoördineerd door SysAid Copilot binnen de servicedesk. Met behulp van AI kan SysAid het getroffen apparaat direct herkennen vanuit de ticketcontext of het identificeren via de door AI aangestuurde Asset Manager wanneer details ontbreken. In de loop van de tijd leert Copilot van eerdere tickets om automatisch remote support voor te stellen en een veilige verbindingslink te genereren, waardoor handmatige stappen worden verwijderd en IT-teams de gemiddelde oplostijd (MTTR) kunnen verkorten en de klanttevredenheid (CSAT) verbeteren.
“Softwareplatformen binnen het IT-ecosysteem zijn afhankelijk van betrouwbare remote connectiviteit om hun klanten te ondersteunen,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “De AI-gedreven servicedesk van SysAid vertegenwoordigt een belangrijke evolutie in hoe IT-teams opereren. Door de integratie van Splashtop’s high-performance remote access in deze workflows, helpen we organisaties om sneller verbinding te maken met apparaten, handmatige inspanningen te verminderen en problemen efficiënter op te lossen.”
“Onze klanten vertrouwen op SysAid om IT-teams efficiënter te laten werken, betere service te leveren en medewerkers overal te ondersteunen,” zei Avi Kedmi, CEO van SysAid. “De integratie van Splashtop’s remote access technologie stelt ons in staat om die mogelijkheden uit te breiden met snelle, veilige apparaatconnectiviteit, zodat IT-teams kunnen doorgaan met werken zonder onderbreking.”
Met de SysAid AI-Splashtop integratie kunnen IT-teams:
Start beveiligde externe supportsessies rechtstreeks vanuit SysAid-tickets met één klik, inclusief toegang tot apparaten wanneer er geen gebruiker aanwezig is.
Ondersteuning voor cross-platform omgevingen voor desktops, laptops, tablets en mobiele apparaten, inclusief Windows, macOS, Linux, iOS, Android en Chromebook apparaten.
Lever hoogpresterende sessies op afstand geoptimaliseerd voor lage latentie, hoge framesnelheden en responsieve controle om realtime ondersteuning te bieden.
Behoud beveiliging en naleving op ondernemingsniveau, inclusief end-to-end encryptie, rolgebaseerde toegangscontroles, SSO, en afstemming met SOC 2, ISO, en AVG
De integratie SysAid–Splashtop is nu algemeen beschikbaar voor SysAid-klanten.
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Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over SysAid
SysAid heeft de missie om organisaties te bevrijden door AI voor hen en hun medewerkers in te zetten. Gemaakt op een robuust ITSM-platform, voegt de Agentic AI van SysAid een krachtige operationele laag toe aan IT, waarmee repetitieve taken geautomatiseerd worden en teams bevrijd worden van reactief werk. AI-agenten ondernemen de eerste actie, zodat IT-professionals alleen ingrijpen wanneer dat echt nodig is, waardoor ze zich kunnen richten op optimalisatie, innovatie en strategische uitdagingen. Organisaties kunnen binnen enkele weken live gaan met snelle onboarding en zonder zware migraties. De AI van SysAid is speciaal gebouwd voor IT en biedt beveiliging en governance by design, samen met bekroonde ondersteuning om langdurig succes te garanderen. Met meer dan 5000 klanten werkt SysAid samen met organisaties van kleine bedrijven tot Fortune 500-bedrijven in 140 landen. Voor meer informatie, bezoek www.sysaid.com