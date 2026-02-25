Splashtop kondigt integratie aan met het CrowdStrike Falcon-platform
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CUPERTINO, Californië – 25 februari 2026 – Splashtop® kondigde vandaag een integratie aan met het CrowdStrike Falcon® platform die organisaties helpt bij het stroomlijnen van endpoint-beveiligingsoperaties in Windows-omgevingen. Via Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) kunnen organisaties de beleidsgestuurde implementatie van de Falcon-sensor ondersteunen en operationele zichtbaarheid verkrijgen, terwijl CrowdStrike AI-native endpoint-detectie, -onderzoek en -reactie levert.
Splashtop toont informatie over de status van endpoints op hoog niveau, inclusief de installatie van sensoren en de beschermingsstatus, met de mogelijkheid om direct naar de CrowdStrike Falcon-console over te schakelen wanneer diepgaand onderzoek of herstel vereist is.
De integratie behoudt duidelijke grenzen tussen de platforms. CrowdStrike levert endpointbeveiliging, bedreigingsinformatie, en responsmogelijkheden binnen het Falcon-platform, terwijl Splashtop een operationele laag biedt voor de implementatie van endpoints, zichtbaarheid en beveiligde externe toegang wanneer actie nodig is.
“Naarmate endpoint-omgevingen meer verdeeld raken, zoeken klanten naar betere coördinatie tussen IT-operaties en beveiligingsteams,” zei Mark Lee, Chief Executive Officer bij Splashtop. “Onze integratie met het CrowdStrike Falcon platform helpt endpoint-operaties te vereenvoudigen en tegelijkertijd de bestaande beveiligingsonderzoek- en reactie-workflows te behouden.”
De integratie is vanaf vandaag beschikbaar. Ga naar www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it voor meer informatie over Splashtop Autonomous Endpoint Management met CrowdStrike.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.