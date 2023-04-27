Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop en Pax8 werken samen om gestroomlijnde remote access en supportoplossingen aan MSPste leveren
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DENVER, CO (27 april 2023) – Pax8, toonaangevend in de markt voor cloud-commerce, heeft vandaag de wereldwijde beschikbaarheid aangekondigd van zijn nieuwe operations provider via de Pax8 Marketplace, Splashtop. De kosteneffectieve en krachtige remote access, support en endpoint monitoring en managementoplossingen van Splashtop stellen Managed Service Providers (MSPs) in staat om de efficiëntie en het reactievermogen voor elke client, apparaat, applicatie of locatie te stroomlijnen. Bovendien kunnen MSPs nieuwe inkomstenstromen creëren door de oplossingen voor werken op afstand door te verkopen aan klanten.
"De samenwerking tussen Pax8 en Splashtop laat een synergie van innovatie en uitmuntendheid zien, waarbij eersteklas technologie en ongeëvenaarde klantenservice samenkomen om een uitzonderlijke gebruikerservaring te bieden en veilige, schaalbare en betrouwbare oplossingen te bieden voor onze partners en hun klanten", aldus Nikki Meyer, CVP of Vendor Alliances bij Pax8. "We zijn verheugd dat een toonaangevende leverancier als Splashtop toetreedt tot onze geweldige cloud markt."
Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken sinds 2006 wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. De productiviteitstools en de features van het bedrijf maken dagelijkse taken waarbij het gaat om het bereiken van een hoge productiviteit terwijl u waar dan ook werkt, gemakkelijker.
"We zijn verheugd om de exclusieve leverancier te zijn die thuiswerk en on-demand remote support- en managementproducten MSPs brengt via de Pax8 Marketplace", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Flexibiliteit en efficiëntie in remote IT-beheer zijn uiterst belangrijk in de hybride wereld. Onze oplossingen stellen providers en hun klanten in staat om veilig vanaf elk apparaat te werken om ervoor te zorgen dat de operaties soepel en consistent verlopen.”
Hoogtepunten in het aanbod van Splashtop zijn onder meer:
Verhogen van omzet: De veelzijdige, betaalbare en aanpasbare oplossingen van Splashtop voor hybride werk en werken op afstand bieden een waardevolle doorverkoopmogelijkheid en een nieuwe inkomstenstroom voor MSPs.
Eén oplossing, veel toepassingen: Splashtop biedt alles wat MSPs nodig hebben om endpoints te beheren en te bewaken, inclusief aangepaste alerts, Windows-updates, remote commands, systeeminventaris, eventlogs, 1-op-veel en meer.
On-demand mogelijkheden: On-demand servicedesk-functies maken IT-support mogelijk voor werknemers en beheerde apparaten overal, zonder voorafgaande installatie.
Eenvoudige installatie en migratie: MSPs kunnen binnen enkele minuten migreren naar Splashtop of de technologie uitrollen naar onbeheerde endpoints.
IT-ecosysteemintegraties: Splashtop biedt naadloze integraties met de meest populaire platforms die door MSPs worden gebruikt, waaronder Datto, Autotask, Bitdefender, Atera, NinjaOne, Naverisk, ServiceNow, Jira, Avanti en meer.
Beveiliging en naleving: De veilige infrastructuur, inbraakpreventie en meerdere beveiligingsfuncties van Splashtop houden gegevens veilig. Splashtop ondersteunt integratie met single sign-on (SSO), voldoet aan SOC 2 en ondersteunt verschillende branchevoorschriften en -normen, waaronder HIPAA.
Ga voor meer informatie over Pax8 en Splashtop naar www.pax8.com.
Over Pax8
Pax8 is 's werelds favoriete cloud voor IT-professionals om de beste technologische oplossingen te kopen, verkopen en beheren. Als pionier voor de toekomst van het moderne bedrijfsleven heeft Pax8 meer dan 400.000 ondernemingen cloud-enabled gemaakt via zijn kanaalpartners en verwerkt het een miljoen maandelijkse transacties. De bekroonde technologie van Pax8 stelt Managed Service Providers (MSPs) in staat om de groei te versnellen, de efficiëntie te verhogen en de risico's te verminderen, zodat hun bedrijven kunnen floreren. Het innovatieve bedrijf staat al vijf jaar op rij in de Inc. 5000. Doe mee met de revolutie op pax8.com.
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Over Splashtop
Splashtop loopt voorop met oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen en stroomlijnen. De oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-support bieden een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als werken op een machine op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4K-kwaliteit bij 60 fps; geavanceerde securityfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en directe wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.Splashtop.com
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Pax8 Mediacontact:
Melissa Gallegos, Directeur Communicatie