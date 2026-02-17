Splashtop en Leader bundelen hun krachten om veilige externe toegang, ondersteuning en autonoom eindpuntbeheer in heel Australië uit te breiden
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Samenwerking levert veilige, hoogwaardige oplossingen voor remote werken en IT-beheer, ondersteund door soevereine infrastructuur en lokale expertise.
SYDNEY, 18 feb. 2026 – Splashtop, een wereldleider in moderne IT-oplossingen voor digitale werkplekken, en Leader, een vertrouwde 100% Australisch eigendom IT&C-distributeur in de regio, kondigden vandaag een strategische samenwerking aan om organisaties in Australië meer waarde, verbeterde beveiliging en autonome IT-operaties te bieden.
Door deze samenwerking zal Leader Splashtop’s uitgebreide portfolio aan cliënten bieden, met regionale expertise, ondersteuning en begeleiding die inspelen op een breed scala van klantbehoeften, van veilige hybride werkorganisatie tot proactief onderhoud van endpoints en naleving. Samen stellen ze organisaties in staat om bestaande IT-infrastructuur en hybride werkomgevingen vol vertrouwen te moderniseren met wereldklasse lokale ondersteuning.
"Australië is een belangrijke markt voor ons in APAC, en onze samenwerking met Leader markeert een belangrijke stap in het verdiepen van onze aanwezigheid in de regio." zei Kelly Park, Regional Sales Manager, ANZ & Zuid-Korea. "Door Splashtop's veilige en betrouwbare oplossingen voor remote toegang, inclusief Autonomous Endpoint Management, te combineren met Leader's sterke lokale expertise en gevestigde distributienetwerk, verwachten we verbeterde lokale ondersteuning en meer waarde aan Australische klanten te leveren."
“Splashtop sluit sterk aan bij de focus van Leader op veilige, schaalbare en partnerklare oplossingen,” zei Theo Kristoris, Managing Director bij Leader. “Samen stellen we onze partners in staat om moderne hybride werkomgevingen te ondersteunen terwijl we de veiligheid, compliance en operationele efficiëntie versterken door middel van automatisering.”
Splashtop heeft een gevestigde aanwezigheid in de Australische markt en bedient kritieke sectoren zoals het onderwijs, media & entertainment, overheid, architectuur en design. De oplossingen van het bedrijf worden wereldwijd vertrouwd vanwege hun prestaties, betrouwbaarheid en enterprise-grade beveiligingsarchitectuur. Naast veilige remote toegang, biedt Splashtop's Autonomous Endpoint Management (AEM) continue zichtbaarheid, monitoring en geautomatiseerd patchen over IT-landschappen, waardoor teams het risico en operationele overhead kunnen verminderen.
Gebouwd met beveiliging als kern, combineert Splashtop end-to-end encryptie, sterke toegangscontroles en naleving van ISO-, SOC 2- en AVG-normen om gegevens te beschermen en aan reglementaire vereisten op schaal te voldoen. De soevereine cloudinfrastructuur van het bedrijf stelt organisaties in staat om aan nationale gegevensbeschermings- en verblijfsvereisten te voldoen onder de Privacywet, terwijl het aansluit bij kaders zoals het Essential Eight Maturity Model en het Information Security Manual (ISM), en gereedheid voor IRAP-beoordelingen ondersteunt.
Toekomstige gezamenlijke initiatieven:
Splashtop en Leader zijn van plan om de markt actief te betrekken door gezamenlijke deelname aan aankomende branche-evenementen, co-marketingactiviteiten en verdere samenwerkingprogramma's gedurende 2026 en daarna.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over Leader
Leader is een Australische distributeur in eigen beheer die meer dan 12.000+ kanaalpartners in het hele land bedient via vijf vestigingen. Ze bieden nationale voorraad, toegewijd accountbeheer, een cloud-marktplaats en uitgebreide partnerondersteuning zoals helpdesk, training en marketingbronnen. Leader is gespecialiseerd in hardware, cloud, cybersecurity, software en telecommunicatie, en biedt uitgebreide oplossingen met lokale expertise en een focus op partnergroei. www.leadersystems.com.au