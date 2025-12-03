Splashtop AEM erkend voor beste geschatte ROI in het eerste G2-rapport voor Autonoom Endpoint Management
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Een terugverdientijd van vier tot vijf maanden, bijna perfecte roadmap-zekerheid, en sterke beoordelingen voor automatisering en ondersteuning positioneren Splashtop als een waarde-gedreven partner voor modern endpointbeheer.
CUPERTINO, Californië, 3 dec. 2025 — Splashtop's Autonomous Endpoint Management (AEM)-oplossing is erkend voor Beste Geschatte Return on Investment (ROI) in de eerste G2 Results Index voor Autonomous Endpoint Management (AEM), Winter 2026 rapport. Deze erkenning weerspiegelt Splashtop's strategie om modern, geautomatiseerd endpointbeheer en beveiliging binnen het bereik te brengen voor IT-teams met beperkte middelen. AEM biedt real-time zichtbaarheid en intelligente automatisering zonder de overhead van traditionele enterprise tools, waardoor meer organisaties veilig en efficiënt kunnen opereren.
Honderd procent van de recensenten zei dat Splashtop AEM de juiste kant opgaat. Hun vertrouwen is aanzienlijk, aangezien organisaties op zoek zijn naar innovatieve partners en moderne alternatieven voor traditionele endpointbeheer terwijl ze navigeren door AI-gedreven bedreigingen, de groei van gedistribueerde apparaten en strengere verwachtingen voor beveiliging en naleving.
IT-teams gebruiken Splashtop om real-time controle te krijgen om blootstellingsvensters te verkleinen en hun beveiligingspositie te versterken. AEM verlicht operationele druk door routinematig onderhoud te automatiseren en problemen die onmiddellijke aandacht vereisen naar voren te brengen, waardoor IT-teams zich kunnen richten op werk met een hogere waarde. Deze duidelijkheid versterkt het vermogen van de organisatie om te voldoen aan regelgeving en verzekeringsverwachtingen, terwijl het de prestaties en continuïteit van het bedrijf ondersteunt.
Splashtop AEM-prestaties in G2 Winter-rapporten AEM-gebruikers melden versnelde waarde, snellere patchcycli en verbeterde operationele efficiëntie, ondersteund door intuïtieve workflows die het dagelijkse werk voor kleine teams stroomlijnen.
“Splashtop Autonomous Endpoint Management regelt alles automatisch zonder dat ik erover hoef na te denken. De installatie was verrassend eenvoudig, en nu doet het alle updates en patches op onze apparaten zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Ik waardeer het duidelijke dashboard dat me in één oogopslag de status van alles laat zien. De automatische monitoring vangt problemen op voordat ze echte problemen worden, wat ons van verschillende potentiële hoofdpijn heeft behoed. Het is ook ontzettend betrouwbaar sinds we het begonnen te gebruiken, en de kosten zijn redelijk vergeleken met andere zakelijke oplossingen die we hebben bekeken. Over het algemeen werkt het gewoon stilletjes op de achtergrond en laat het me concentreren op andere dingen in plaats van constant apparaatupdates en beveiligingspatches te beheren.” - Geverifieerd gebruiker in de bouw, Mid-Market (51-1000 werknemers)
Reviewers die Splashtop gebruikten voor remote support en autonoom endpointbeheer rapporteerden hoge tevredenheidsscores en presteerden beter dan de meeste leveranciers op elke metriek die op de Grid werd gemeten, waaronder het gemak van zakendoen, gebruiksgemak, eenvoudige installatie en de kwaliteit van de ondersteuning. De remote support- en AEM-oplossingen van Splashtop lieten een sterke ROI zien, met een geschatte terugverdientijd van respectievelijk 4 en 5 maanden.
Deze resultaten versterken Splashtop's momentum in een opkomende categorie, door automatisering, zichtbaarheid, en controle te brengen naar IT-teams die het tempo van snel veranderende dreigingen moeten bijhouden terwijl ze de operationele productiviteit handhaven.
“IT-leiders vandaag de dag beheren toenemend risico met tools en budgetten die niet zijn meegegroeid,” zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Zij balanceren technische schuld, personeelsbeperkingen en toenemende beveiligingsdruk, en hebben partners nodig die hen kunnen helpen direct actie te ondernemen zonder het bedrijf te vertragen. Splashtop zet zich in voor het leveren van oplossingen die complexiteit verminderen, remediering versnellen en concurrerende waarde bieden, zodat meer organisaties toegang hebben tot de automatisering en zichtbaarheid die nodig zijn om veilig te blijven.”
Splashtop blijft zijn autonome endpoint beheer verbeteren met een focus op operationele eenvoud en meetbare resultaten. Voor meer informatie, bezoek www.splashtop.com.
Nieuwsoverzicht
Splashtop AEM behaalde de Beste Geschatte ROI in G2's allereerste Autonomous Endpoint Management rapporten, met door klanten gerapporteerde terugverdientijd van vier tot vijf maanden.
Vijfennegentig tot zevenennegentig procent van de AEM-gebruikers beoordeelde het product met vier of vijf sterren, wat een hoge tevredenheid bevestigt over automatisering, zichtbaarheid en realtime patching.
100% van de AEM-beoordelaars meldde dat het product in de juiste richting beweegt, wat sterke vertrouwen in de roadmap aangeeft voor IT-teams in het middensegment.
Splashtop AEM noteerde een van de snelste implementatietijden in de categorie, gemiddeld een halve maand voor implementaties in het middensegment.
Splashtop Remote Support behaalde een 4,8-sterrenbeoordeling met 96% kans op aanbeveling, ondersteund door de snelste tijd naar live-gang in zijn segment van punt twee maanden.
Zowel AEM als Remote Support overschreden de categorie gemiddelden voor gebruiksgemak, installatiegemak en kwaliteit van ondersteuning, gebaseerd op geverifieerde klantbeoordelingen.
G2-gegevens plaatsen Splashtop onder de platforms die de meeste waarde bieden voor IT-teams die op zoek zijn naar geconsolideerd endpoint management en mogelijkheden voor remote support.
Splashtop’s geïntegreerde aanpak helpt kleine IT-teams de beveiligingshouding te verbeteren, softwarepatching te stroomlijnen en operationele overhead te verminderen zonder extra toolcomplexiteit toe te voegen.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.