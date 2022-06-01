Splashtop voegt afdrukmogelijkheid op afstand toe aan Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support, waardoor kantoor op afstand en bedrijfscontinuïteit mogelijk zijn
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Artsen, verzekeringsagenten, telewerkers en Road Warriors genieten van volledige productiviteit met beveiligde toegang op afstand met Remote Print
San Jose, CA - 17 november 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt aan dat Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support nu afdrukmogelijkheden op afstand toevoegen om de ervaring van toegang op afstand te verrijken. Met afdrukken op afstand kunnen gebruikers bestanden die op een externe computer staan afdrukken naar een lokale printer. Momenteel kunnen gebruikers vanaf een Windows of MAC computer afdrukken naar een andere Windows of MAC.
"Veel gebruikers van Splashtop zijn tegenwoordig aangewezen op Google Cloud Print en andere oplossing om op afstand te printen," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Nu bieden we een naadloze, geïntegreerde ervaring voor Splashtop Business-klanten om op afstand te printen, waardoor de productiviteit van de gebruiker verbetert."
Splashtop Business verbetert de productiviteit en flexibiliteit van de gebruiker met de volgende voordelen:
Evenwicht tussen werk en privéleven door van thuis uit verbinding te maken met het kantoor en pendeltijd te vermijden
Blijf verbonden met al je bestanden en apps op computers, terwijl je onderweg bent
Bedrijfscontinuïteit - In geval van noodweer kunnen werknemers op afstand productief blijven.
Toegang op afstand voor financiële, zakelijke of zorgprofessionals
Meer dan twintig miljoen consumenten hebben genoten van Splashtop Personal-producten. Upgrade naar Splashtop Business met verbeterde functies zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, browsertoegang, verbeterde beveiliging, gebruiksrapportage, HIPAA-compliance, verbeterde ondersteuning en tal van andere voordelen.
Meer informatie en aanmelden voor een gratis proefperiode: https://www.splashtop.com/business
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 20 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com