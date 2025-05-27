Splashtop voegt apparaatconfiguratie en geavanceerde implementatie van applicaties toe aan haar Autonomous Endpoint Managementoplossing
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IT-teams en MSP's hebben nu de mogelijkheid om instellingen te automatiseren, beveiligingsbeleid af te dwingen en activiteiten in verspreide omgevingen te stroomlijnen.
CUPERTINO, Californië, 28 mei 2025 - Splashtop heeft vandaag nieuwe verbeteringen aangekondigd voor zijn Autonomous Endpoint Management (AEM) oplossing, waarmee IT-teams meer controle krijgen over de beveiliging van Windows- en Mac-apparaten in hun omgevingen. IT-beheerders kunnen nu netwerk- en beveiligingsconfiguraties instellen en afdwingen, en alle software op schaal implementeren en patchen. Dit is de laatste in een reeks verwachte updates terwijl het bedrijf zijn visie op autonome IT uitvoert om efficiëntie en realtime beveiliging te stimuleren voor organisaties met niet al te grote IT-teams. Naast de onlangs aangekondigde mogelijkheden zoals ringbased beleidsbeheer, scannen op kwetsbaarheden, configureerbare alerts en geautomatiseerd herstel en scripting, kunnen IT-beheerders instellingen voor endpoints centraal beheren, besturingssystemen en applicaties van derden beheren en direct beleid afdwingen in hun hele ecosysteem.
In de huidige verspreide werkomgeving en het snel evoluerende cybersecurityklimaat staan organisaties onder druk om systemen veilig en efficiënt te houden met beperkte IT-middelen. Splashtop AEM vereenvoudigt de security door IT in staat te stellen het configuratiebeleid te standaardiseren en automatisch toe te passen op nieuwe apparaten, waardoor het risico op verkeerde configuratie afneemt en de security wordt versterkt wanneer een apparaat online komt. Beheerders kunnen nu op afstand wifi-, proxy- en firewall-instellingen configureren, schermvergrendeling en wachtwoordbeleid afdwingen en op afstand softwareversies implementeren, patchen en beheren voor besturingssystemen en populaire software van derden en custom toepassingen. Beleid kan worden toegepast op individuen, groepen of hele teams, zodat elk apparaat klaar is voor gebruik en is afgestemd op de bedrijfsnormen.
Deze acties worden aangestuurd door Splashtop's agentbased architectuur, die onmiddellijke zichtbaarheid en real-time handhaving mogelijk maakt. De oplossing versterkt securitymaatregelen als zelfstandige SaaS-oplossing en vult bestaande MDM-tools zoals Microsoft Intune aan met realtime patch- en software-updates, scripts, dashboards en geautomatiseerde herstelmaatregelen.
"Er is maar één verkeerd geconfigureerd apparaat of niet-gepatchte app nodig om uw hele organisatie bloot te leggen. Elk onbeveiligd endpoint verhoogt het risico op een inbreuk exponentieel. Splashtop AEM geeft IT de kracht om snel te handelen, compliant te blijven en op schaal te opereren," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Deze updates maken deel uit van onze bredere visie om naadloos, proactief en autonoom endpointmanagement te leveren, ongeacht de grootte van de organisatie."
Splashtop AEM bevat nu:
Apparaatconfiguratie voor wifi-, firewall-, proxy-, schermvergrendelings- en wachtwoordinstellingen
Applicatie-implementatie vanaf de AEM console om software op afstand te installeren
Beleidsautomatisering om ervoor te zorgen dat nieuwe apparaten configuraties overnemen op basis van groepstoewijzing
Agentbased architectuur voor realtime handhaving, zichtbaarheid en reactievermogen
Scannen op kwetsbaarheden om CVE's/KEV's te detecteren en risico's te identificeren en te prioriteren
Geautomatiseerde patching voor besturingssystemen en applicaties van derden, inclusief branchespecifieke en aangepaste interne software.
Ringbased beleidsbeheer ter ondersteuning van gefaseerde, op risico's gebaseerde uitrol
Aanpasbare dashboards voor gecentraliseerde real-time systeembewaking
Configureerbare alerts en Smart Actions voor geautomatiseerde detectie en oplossing van problemen
Scripts en Taken om scripting, massale implementaties, externe commando's en systeemupdates te stroomlijnen
Splashtop AEM combineert operationele efficiëntie met realtime security, waardoor IT-teams een kosteneffectieve manier hebben om standaarden automatisch af te dwingen. Dit helpt het bedrijf soepel te laten draaien en werknemers productief te houden. Tegelijkertijd maakt het waardevolle IT-middelen vrij om u te concentreren op meer strategische initiatieven.
Ga voor meer informatie over de oplossing voor autonoom endpointmanagement van Splashtop naar www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde securityfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantondersteuning. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.