Splashtop behaalt ISO/IEC 27001:2022-certificering
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Belangrijkste hoogtepunten:
ISO/IEC 27001:2022-certificering – Splashtop voldoet aan de nieuwste, strengere wereldwijde norm voor informatiebeveiligingsbeheer, waarmee het de eerdere vereisten van 2013 overtreft.
Beveiligingscontroles aangedreven door Splashtop-oplossingen – De implementatie van beveiligingscontroles benut Autonome Endpoint Management (AEM) voor real-time patching, Foxpass voor certificaatgebaseerde wifi-beveiliging, Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access), en een platform voor externe toegang.
Verbeterd Risico- en Bedreigingsbeheer – Toont geavanceerde controles voor gegevensvertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid in Splashtop’s wereldwijde operaties.
Uitgebreide Nalevingsportfolio – Vult AVG, SOC 2, HIPAA, FERPA en PCI ondersteuning aan, waardoor Splashtop zich positioneert als een vertrouwde partner voor veilige externe toegang, ondersteuning en IT-beheer.
CUPERTINO, Calif. – 18 sep. 2025 – Splashtop, een wereldleider in moderne IT-oplossingen voor beheer en beveiliging van hybride werk, heeft ISO/IEC 27001-certificering behaald onder de moderne en strenge richtlijnen van 2022. De update van 2022 verhoogt de lat door de eisen voor cloudservicebeveiliging, dreigingsinformatie, gegevensprivacy by design, operationele veerkracht en leverancier- en derdepartijrisicobeheer te versterken. Deze mijlpaal onderstreept Splashtop’s voortdurende investering in het beschermen van klantgegevens en het verbeteren van haar wereldwijde informatiebeveiligingsbeheerpraktijken.
Het behalen van deze certificering bevestigt dat Splashtop een uitgebreid Informatiebeveiligings Managementsysteem (ISMS) handhaaft over mensen, processen en technologie; jaarlijks onafhankelijke audits ondergaat; en doorlopend de controles versterkt om voorop te blijven lopen met opkomende cyberbedreigingen en bedrijfsrisico's.
Uitgebreide compliance voor remote access, remote support en autonoom endpointbeheer
Naast remote access en remote support biedt Splashtop nu ook Autonomous Endpoint Management (AEM), een baanbrekende oplossing die in 2025 is gelanceerd en IT-teams in staat stelt endpointonderhoud, patchbeheer en monitoring op wereldwijde apparaten te automatiseren. AEM stelt organisaties in staat om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen, compliance af te dwingen en bedrijfscontinuïteit te waarborgen, terwijl de operationele overhead afneemt. Met deze oplossingen biedt Splashtop één enkele, beveiligde omgeving voor hybride medewerkers, beschermd en gevalideerd binnen de reikwijdte van de ISO/IEC 27001:2022-certificering.
Tijdens de implementatie van de ISO/IEC 27001:2022-beveiligingsmaatregelen vertrouwde Splashtop op zijn eigen portfolio om aan de vereisten van de norm te voldoen en die te overtreffen. Dit omvatte Foxpass voor certificaatgebaseerde Wi-Fi-beveiliging, Autonomous Endpoint Management (AEM) voor realtime patching en monitoring, Splashtop Secure Workspace voor SASE/Zero Trust -netwerktoegang, en de toonaangevende oplossingen van het bedrijf voor remote access. Door zijn eigen technologieën te gebruiken om certificering te behalen, laat Splashtop zien hoe sterk en volwassen zijn security-first productontwerp is.
Foxpass sluit zich aan bij het Certified Security Framework
De scope omvat Foxpass by Splashtop; een volledig beheerde, cloud-gehoste RADIUS-authenticatieservice die veilige, wachtwoordloze toegang mogelijk maakt tot Wi-Fi, VPN’s en netwerkstructuur. Foxpass werd in 2023 overgenomen door Splashtop om toegangsbeheer en RADIUS-gebaseerde authenticatie voor MKB’s en MSP’s te versterken. Door Foxpass te integreren in zijn gecertificeerd Information Security Management System (ISMS), breidt Splashtop bedrijfsbescherming van hoog niveau uit over al zijn oplossingen, waarmee een verenigde, veilige basis voor klanten wereldwijd wordt verstevigd.
“Het behalen van ISO 27001:2022-certificering demonstreert onze focus en betrokkenheid bij het beschermen van klantgegevens en voorop blijven lopen op het gebied van zich ontwikkelende bedreigingen”, zei Jerry Hsieh, Vice President van Security en Compliance bij Splashtop. “Het uitbreiden van deze certificering om Foxpass te omvatten, benadrukt hoe we elk deel van ons bedrijf onder een veilig, voortdurend verbeterend raamwerk brengen dat aan de strengste wereldwijde standaarden voldoet.”
Toewijding aan wereldwijde IT- en beveiligingskopers
Splashtop’s veilige remote access, remote support en autonom endpoint management-oplossingen worden vertrouwd door IT- en beveiligingsprofessionals in meer dan 200 landen en regio’s. Dit portfolio helpt organisaties om elk apparaat te beschermen, IT-operaties te vereenvoudigen, en naleving van wereldwijde normen te handhaven. Het uitbreidende nalevingskader van het bedrijf—met inbegrip van AVG, SOC 2, HIPAA, FERPA en PCI—onderstreept zijn rol als strategische partner voor ondernemingen die veiligheid, betrouwbaarheid en operationele efficiëntie eisen in diverse en gedistribueerde omgevingen.
Voor meer details over Splashtop's gecertificeerde oplossingen en informatiebeveiligingspraktijken of om te leren hoe Splashtop kan ondersteunen in je regelgevende en certificeringsvereisten, ga naar www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best beoordeelde wereldwijde aanbieder van oplossingen voor remote werken, support en beheer die de beveiliging en prestaties vereenvoudigen in de wereld van werken vanaf elke locatie. Met klantensucces als de hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, gebruiken en beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen. Het biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenservice. De toegankelijke oplossing gekozen door meer dan 30 miljoen gebruikers, Splashtop is een partner die gebruikers in staat stelt om op hun eigen voorwaarden te groeien en te schalen met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in samenwerking met Microsoft om klanten te helpen de zich ontwikkelende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te weten te komen.