Splashtop 2 nu beschikbaar voor Android-tablets - Top Remote Desktop-app is sneller, eenvoudiger en veiliger
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Splashtop 2 - de volgende generatie remote desktop software - is nu beschikbaar voor Android tablets, samen met zijn eigen "Bridging Cloud" infrastructuur, krachtige clusters van veilige internet relay servers die gebruikers wereldwijd verbinden met hun computers en mobiele apparaten.
7 augustus 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van Splashtop 2 HD voor Android tablets - de volgende generatie van zijn bekroonde remote desktop. Om in Splashtop 2 een nieuw niveau van verbeterde beveiliging, betrouwbaarheid en prestaties te bereiken, heeft Splashtop een wereldwijd netwerk van relaisservers gebouwd om een "Bridging Cloud" infrastructuur te vormen.
Tot nu toe heeft Splashtop meer dan zeven miljoen gebruikers van mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, in staat gesteld om op afstand toegang te krijgen tot Windows pc's en Macs om toepassingen uit te voeren, bestanden te bekijken en te bewerken, HD-films te bekijken en grafisch veeleisende games te spelen.
Op veler verzoek levert Splashtop nu Splashtop 2 HD voor Android-tablets met Android 3.1 en hoger. Het ondersteunt high definition ("HD") video en is ontworpen voor apparaten met een schermdichtheid van 1280×800 op maten van zeven of tien inch.
Splashtop 2 HD voor Android-tablets functies:
Knijpen en zoomen (een nieuwe functie die voor het eerst in de HD-versie is geïntroduceerd)
Geoptimaliseerde prestaties door gebruik te maken van hardwarespecifieke platformversnelling
Nieuwe, gemakkelijke gebruikersinterface
Wake-on-LAN (WoL)
3G/ 4G en internetondersteuning met het Anywhere Access Pack
"Om de grote vraag van Splashtop-fans te beantwoorden, leveren we Splashtop 2 HD voor eigenaren van Android-tablets", aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Met Splashtop 2 HD kunnen gebruikers hun Android-tablets nu veranderen in een externe computer om overal en altijd toegang te krijgen tot hun bestanden."
"Veiligheid en privacy zijn niet langer louter bedrijfskwesties. Gewone mensen zoals jij en ik moeten er ook van op aan kunnen dat onze gegevens altijd veilig zijn - elk bestand op elk apparaat, overal en elke dag. Splashtop 2 biedt die gemoedsrust," merkte Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter, op. "Naast beveiliging en privacy blijft Splashtop gebruiksgemak een prioriteit. En natuurlijk zijn we er trots op dat we met onze toonaangevende prestaties de technologiecurve voor blijven."
De Splashtop 2 HD-app is beschikbaar in basisvorm, die connectiviteit tussen apparaten in een LAN-omgeving mogelijk maakt; Bovendien stelt een module met de naam "Anywhere Access Pack", beschikbaar bij in-app-aankoop, gebruikers in staat verbinding te maken met hun apparaten via internet.
Splashtop 2 HD heeft een gebruiksvriendelijke interface en is geoptimaliseerd voor nieuwe hardwarefuncties, zoals HD-resoluties. Splashtop 2 HD ondersteunt streaming tot 30 frames per seconde en een latentie van minder dan 30 milliseconden. Dat zorgt voor vloeiende video en responsieve game-ervaring.
Met Splashtop 2 HD heb je enkel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om verbinding te maken met computers. Het is niet nodig om routers of firewalls te configureren, of om handmatig IP-adressen of beveiligingscodes in te voeren. Met de toevoeging van Anywhere Access Pack kunnen gebruikers met hetzelfde eenvoudige proces overal ter wereld via internet betrouwbaar verbinding maken met hun apparaten.
Daarnaast heeft de app zelfoptimaliserende technologie die zich aanpast aan de omstandigheden van het netwerk, waardoor de gebruiker optimaal kan profiteren van de bandbreedte van een 3G/ 4G-netwerk of internetverbinding. Naast het beschermen van gebruikersgegevens via de eigen Bridging Cloud, zet Splashtop industriestandaard encryptietechnologie in om een hoog niveau van beveiliging te behouden.
Een slideshow kan worden bekeken op https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 en een korte video van Splashtop 2 HD voor Android-tablets is hier beschikbaar:
Splashtop 2 HD kan worden gedownload voor Android-tablets op https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 uit Google Play gratis voor een beperkte tijd, waarna het een catalogusprijs krijgt van 9,99 USD. Het Anywhere Access Pack kan worden gekocht voor $0,99 USD per maand of $9,99 USD per jaar.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HD vereist het downloaden en installeren van de gratis Splashtop Streamer software op een Windows PC of een Mac. Ondersteunde platforms: Windows 7, Vista en XP (inclusief Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac-gebruikers). Een computer met dual-core CPU wordt aanbevolen voor de beste prestaties. De aankoop van Splashtop 2 omvat een licentie voor toegang tot maximaal 2 computers.
Over Splashtop Inc.
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.
De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan zeven miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.
De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.
Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Download Splashtop 2 HD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2