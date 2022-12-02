Splashtop 2 lanceert - Top Remote Desktop App is sneller, eenvoudiger en veiliger
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Splashtop onthult zijn volgende generatie externe desktopsoftware, Splashtop 2 - Externe Desktop ("Splashtop 2"), samen met de uitrol van zijn eigen "Bridging Cloud" -infrastructuur, bestaande uit hoogwaardige clusters van veilige internetrelayservers die gebruikers overbruggen met hun computers en mobiele apparaten wereldwijd
27 juni 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van de iPad-versie van Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), de volgende generatie van zijn bekroonde remote desktop. Ter ondersteuning van deze productrelease heeft Splashtop een wereldwijd netwerk van relay servers gebouwd om een "Bridging Cloud" infrastructuur te vormen waarmee Splashtop 2 gebruikers veilig verbinding kunnen maken met hun externe computers en kunnen profiteren van sterk geoptimaliseerde netwerkprestaties.
Tot op heden heeft Splashtop meer dan zeven miljoen gebruikers van mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, in staat gesteld om op afstand toegang te krijgen tot hun Windows-pc's en Macs, waardoor ze op afstand applicaties kunnen uitvoeren, bestanden kunnen bekijken en bewerken, HD-films kunnen bekijken en grafisch intensieve games kunnen spelen.
"Veiligheid en privacy zijn niet langer louter bedrijfskwesties. Gewone mensen zoals jij en ik moeten er ook van op aan kunnen dat onze gegevens altijd veilig zijn - elk bestand op elk apparaat, overal en elke dag. Splashtop 2 biedt die gemoedsrust," merkte Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter, op. "Naast beveiliging en privacy blijft Splashtop gebruiksgemak een prioriteit. En natuurlijk zijn we er trots op dat we met onze toonaangevende prestaties de technologiecurve voor blijven."
De Splashtop 2 app zal beschikbaar zijn in basisvorm, die connectiviteit mogelijk maakt tussen apparaten in een local area network (LAN) omgeving; daarnaast zal een module genaamd "Anywhere Access Pack," beschikbaar door in-app aankoop, gebruikers in staat stellen om verbinding te maken met hun apparaten over het internet.
De app heeft een opnieuw ontworpen gebruiksvriendelijke interface en is geoptimaliseerd voor nieuwe hardwarefuncties, zoals het Retina-display van Apple. De iPad-versie ondersteunt tot 30 frames per seconde streaming en een latentie van minder dan 30 milliseconden, wat zorgt voor vloeiende video en een responsieve spelervaring.
Met Splashtop 2 is de enige configuratie die nodig is om verbinding te maken met computers een gebruikersnaam en wachtwoord. Je hoeft geen routers of firewalls te configureren, of handmatig IP-adressen of beveiligingscodes in te voeren. Met de toevoeging van Anywhere Access Pack kunnen gebruikers via hetzelfde eenvoudige proces overal ter wereld op betrouwbare wijze via internet verbinding maken met hun apparaten.
Bovendien heeft de app zelfoptimaliserende technologie die zich aanpast aan de omstandigheden van het netwerk, zodat de gebruiker de bandbreedte van een 3G-netwerk of internetverbinding ten volle kan benutten. Naast de bescherming van gebruikersgegevens via de eigen Bridging Cloud, maakt Splashtop gebruik van industriestandaard encryptietechnologie om een hoog beveiligingsniveau te handhaven.
Er is een korte video van Splashtop 2 beschikbaar en een diavoorstelling kan worden bekeken op https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4
Splashtop 2 kan voor de iPad worden gedownload op https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 in de iTunes App Store. De catalogusprijs is $9,99, maar de app is tijdelijk beschikbaar voor een promotieprijs van $1,99. Het Anywhere Access Pack kan worden gekocht voor $0,99 per maand of $9,99 per jaar. Bestaande gebruikers van Splashtop Externe Desktop voor iPad krijgen een gratis upgrade naar zowel de basisversie als het Anywhere Access Pack.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 vereist het downloaden en installeren van de gratis Splashtop Streamer software op een Windows PC of een Mac. Ondersteunde platforms: Windows 7, Vista en XP (inclusief Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac-gebruikers). Een computer met dual-core CPU wordt aanbevolen voor de beste prestaties. De aankoop van Splashtop 2 omvat een licentie voor toegang tot maximaal 2 computers.
Over Splashtop Inc.
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.
De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan zeven miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.
De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.
Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Download Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/id382509315