iOS 11 Scherm delen en onbeheerde support aan Splashtop SOS

Stelt IT- en supportmedewerkers in staat om op nieuwe manieren op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten

"Splashtop biedt nu twee nieuwe SOS-pakketten met live remote view van iOS 11-schermen, on-demand support voor een onbeperkt aantal computers/apparaten + onbeheerde support voor maximaal 200 beheerde Windows- en Mac-computers."

San José, Californië - 09 november 2017

Splashtop Inc. heeft de toevoeging aangekondigd van iOS 11 (iPhone en iPad) schermweergave op afstand en onbewaakte externe toegang tot de Splashtop On-Demand Ondersteuning(SOS)-productlijn om de mogelijkheid voor IT-teams, MSP's en ondersteunende professionals uit te breiden tot externe toegang, bekijk en ondersteun computers en mobiele apparaten.

Technici kunnen iOS 11-schermen in realtime bekijken om ondersteuningsproblemen snel op te lossen

Splashtop SOS biedt nu de mogelijkheid om op afstand iOS-schermen in realtime te bekijken. Met deze tijdbesparende nieuwe functionaliteit kan een technicus het scherm van een iPhone of iPad van een gebruiker op afstand in real time bekijken terwijl hij ondersteuning biedt. U hoeft niet meer te raden wat de gebruiker aan het doen en tijd te verspillen door te proberen hem weer op het rechte pad te krijgen als hij iets verkeerd doet. Met de live view technologie in Splashtop SOS kan de technicus precies zien wat de gebruiker doet.

SOS+ pakketten bevatten onbemande ondersteuning voor externe toegang tot computers, zelfs als de gebruiker niet aanwezig is

"Splashtop On-Demand Ondersteuning (SOS) is een populaire oplossing geworden voor toegang tot externe computers of apparaten voor bemande/ on-demand ondersteuning waarbij de gebruiker een snelle app downloadt en uitvoert en de technicus een toegangscode geeft voor toegang tot zijn computer." zei Mark Lee, CEO van Splashtop. “Op basis van feedback van Splashtop SOS-gebruikers die om onbemande toegang vragen, biedt Splashtop nu twee nieuwe SOS+-pakketten aan SOS+10 en SOS+200 - die on-demand ondersteuning bieden voor onbeperkte computers / apparaten + onbeheerde ondersteuning voor maximaal 10 of 200 beheerde respectievelijk Windows- en Mac-computers. ”

Onbemande ondersteuningsfunctionaliteit is handig voor scenario's zoals het installeren van nieuwe software of updates voor de computers of kiosken van werknemers of klanten zonder dat een gebruiker op de computer aanwezig hoeft te zijn.

Prijzen en beschikbaarheid

Het op afstand bekijken van iOS 11-schermen (iPhone en iPad) is beschikbaar in het SOS Mobile Add-On Pack, dat gedurende een beperkte tijd gratis wordt meegeleverd bij SOS-, SOS+10- en SOS+200-aankopen. Prijzen voor Splashtop SOS beginnen bij €189 per gelijktijdige technicus per jaar. Met de mobiele ondersteuning kunt u ook op afstand schermen van Adroid-devices bekijken en sommige Android-devices bedienen.

Inleidende prijzen voor de SOS+10 en SOS+200 edities starten vanaf €199 per gelijktijdige technicus per jaar en aanvullende details zijn beschikbaar op de Splashtop SOS-website.

Splashtop SOS aanvullende informatie en gratis proefperiode: https://www.splashtop.com/sos

Huidige Splashtop SOS-abonnees kunnen contact opnemen met sales@splashtop.com of bel 1-408-886-7177 voor informatie over upgraden om mobiele ondersteuning en/of toegang tot computers zonder toezicht toe te voegen.

Voor onbemande ondersteuning die is gelicentieerd op basis van het aantal computers in plaats van het aantal technici, biedt Splashtop ook Splashtop Remote Support.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en data. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen naar veel verschillende devices tegelijk mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.