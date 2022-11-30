Best verkopende Splashtop Remote Desktop HD wil best verkopende app worden op RIM's BlackBerry PlayBook
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Miljoenen tabletgebruikers genieten vandaag van Splashtop en BlackBerry PlayBook-gebruikers kunnen hier nu ook van profiteren
11 januari 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft zojuist de release aangekondigd van Splashtop Remote Desktop HD voor BlackBerry PlayBook, waarmee een eenvoudige, één-klik oplossing voor toegang op afstand van de RIM BlackBerry PlayBook naar een PC of Mac mogelijk is om persoonlijk cloud computing vanaf je thuis- of werkcomputer mogelijk te maken.
"Veel BlackBerry PlayBook-gebruikers hebben contact met ons opgenomen om te vragen wanneer Splashtop voor hen beschikbaar zal zijn, en we maken onze belofte waar om onze klanten te verrassen met het breedste scala aan tabletondersteuning", aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn verheugd om Splashtop begin 2012 naar PlayBook te brengen, een jaar van voortdurende tablet-uitbreiding!"
Gebruikers van BlackBerry PlayBook kunnen nu genieten van Splashtop Remote Desktop HD om hun eigen persoonlijke cloud te creëren om toegang te krijgen tot bestanden, al hun toepassingen te gebruiken en inhoud rechtstreeks vanaf een pc of Mac te bekijken en te beluisteren, zonder dat bestanden tussen apparaten hoeven te worden gesynchroniseerd of gekopieerd.
Voor de mobiele road warrior of om gewoon thuis te werken, Splashtop Remote Desktop HD maakt het mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word. Inhoud voor persoonlijk entertainment kan ook op afstand worden bekeken. Ga gewoon overal naartoe en met uw BlackBerry PlayBook heeft u volledige toegang tot uw pc of Mac met daarop een Splashtop Streamer geïnstalleerd.
Met Splashtop Remote Desktop HD, kunnen BlackBerry PlayBook gebruikers nu:
* PC's of Macs volledig bedienen met intuïtieve aanraakbediening en gebaren om op afstand toegang te krijgen tot bestanden en te communiceren met toepassingen
* Werken met Microsoft Office documenten (Word, Excel of PowerPoint) en Microsoft Outlook
* Toegang tot iPhoto, Quicken, Keynote en andere toepassingen die niet beschikbaar zijn op BlackBerry PlayBook
* Speel muziek af die op hun computer is opgeslagen, in iTunes, Windows Media Player of andere formaten
* Toegang tot IE, Firefox, Chrome en Safari browsers met bladwijzers, favoriete plug-ins en extensies
* Maak verbinding met PC's of Mac's via Wi-Fi en 3G/4G netwerken.
Naast de nieuwe BlackBerry PlayBook remote desktop oplossing ondersteunt Splashtop momenteel vele apparaten en besturingssystemen, waaronder iOS, Android, webOS, Windows en Mac. Met Splashtop Remote Desktop kunnen miljoenen mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, op afstand toegang krijgen tot pc's en Macs.
Splashtop Remote Desktop HD voor BlackBerry PlayBook kan tijdelijk voor $ 4,99 worden gedownload van de BlackBerry App World.
Splashtop Remote Desktop HD bestaat uit twee componenten:
* Een Splashtop Remote Desktop HD applicatie die draait op de BlackBerry PlayBook
* De gratis Splashtop Streamer software die draait op elke computer met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger geïnstalleerd.
Over Splashtop
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop werden al verzonden naar meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Externe Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android, waarmee miljoenen mobiele gebruikers blij zijn met hoogwaardige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden altijd en overal.
Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en cloudservices nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en serviceproviders in minder dan 30 minuten een personeelsbestand "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten terwijl ze voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van het bedrijf.
Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop PC en Mac Streamers: https://www.splashtop.com/streamer