Nieuwe samenwerkingsverband: Splashtop en Automox werken samen om betrouwbare, veilige bediening op afstand voor IT
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CUPERTINO, CA. — 28 oktober 2025 – Splashtop, een wereldwijd leider in veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, en Automox, de leider in autonoom endpointbeheer, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om overal hoogwaardige bediening op afstand mogelijk te maken voor IT- en beveiligingsteams.
Door dit partnerschap krijgen Automox-klanten toegang tot Splashtop's toonaangevende technologie voor controle op afstand, vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd vanwege de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. Samen vereenvoudigen Automox en Splashtop hoe IT- en beveiligingsteams apparaten beheren, benaderen en ondersteunen in verspreide omgevingen.
“Onze klanten vertrouwen op Automox om elk endpoint te beheren en beveiligen, ongeacht waar het zich bevindt,” zei Justin Talerico, Automox CEO. “Het partnerschap met Splashtop stelt ons in staat om de meest betrouwbare, veilige en krachtige remote control ervaring te leveren, frictie te elimineren en IT-teams in staat te stellen omproblemen bijna 50% sneller op te lossen.”
“Splashtop is ontworpen om naadloos te integreren met de platforms waar IT-teams op vertrouwen, gebruikers verbonden en productief te houden, waar ze ook zijn,” zei Splashtop CEO en mede-oprichter, Mark Lee. “De samenwerking met Automox stelt ons in staat om betrouwbare controle op afstand te leveren, waardoor IT-teams minder tijd besteden aan het oplossen van problemen en meer tijd aan het bevorderen van het bedrijf.”
Splashtop biedt toonaangevende prestaties voor sessies op afstand met hoge doorvoer, ondersteuning voor meerdere platforms en beveiligingscertificeringen en -functies van ondernemingsniveau. De flexibele architectuur maakt het eenvoudig om veilige remote access te integreren in Automox, waardoor IT-teams de betrouwbare connectiviteit krijgen die ze nodig hebben om apparaten op schaal te ondersteunen, handig via hun bestaande stack.
De samenwerking onderstreept de betrokkenheid van beide bedrijven om cloud-first IT-operaties te leveren die moeiteloos schaalbaar zijn voor remote en hybride werkomgevingen. Door het integreren van Splashtop's toonaangevende remote control in Automox’s autonome endpoint management platform, kunnen IT-teams rekenen op snellere probleemoplossing, verbeterde gebruikerservaringen en een uniforme aanpak van apparaatbeheer en -ondersteuning.
De komende integratie zal Automox-klanten naadloze, door Splashtop aangedreven controle op afstand direct binnen Automox bieden. De gezamenlijke oplossing zal begin volgend jaar beschikbaar worden gesteld aan Automox-klanten.
Over Splashtop
Splashtop is de top-rated wereldwijde aanbieder van remote access- en remote support-oplossingen die veilige prestaties in de werk-van-overal wereld vereenvoudigen. Met klantsucces als prioriteit nummer 1 is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, met geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenservice. De toegankelijke oplossing, gekozen door meer dan 30 miljoen gebruikers, stelt Splashtop gebruikers in staat om op eigen voorwaarden te groeien en uit te breiden met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in lijn met Microsoft in hun inspanningen om klanten te helpen de evoluerende uitdagingen van het IT-landschap van vandaag aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Over Automox
Automox is het autonome endpoint-beheerplatform voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Beleidsgestuurde, menselijk gecontroleerde automatisering stelt IT- en beveiligingsprofessionals in staat om aan te tonen dat kwetsbaarheden zijn opgelost, kosten en complexiteit drastisch te verminderen, uren in hun dagen terug te winnen en eindgebruikers te verrassen. Automox's cloud-native, automatisering-eerst platform helpt IT- en beveiligingsleiders om risico's te verminderen en de efficiëntie te verbeteren door 65% snellere patching te leveren en 44% efficiëntere beveiligingsteams met geautomatiseerd configuratiebeheer over Windows, macOS en Linux apparaten en servers wereldwijd.
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