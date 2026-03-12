Tools voor het Verbeteren van Hybride Onderwijs Webinar
Doe op 1 november mee aan ons webinar!
In een hybride leermodel kunnen faculteiten studenten tegelijkertijd op de campus en online lesgeven. Instellingen passen veel verschillende creatieve oplossingen toe om effectief een uniforme ervaring voor hun studenten te bieden.
Kijk bij ons naar een aantal korte live-sessies van 45 minuten, waarin onze leveranciers van bedrijfsoplossingen hun tools voor het verbeteren van hybride leren zullen presenteren. Lees meer over het creatieve gebruik van technologie ter ondersteuning van hybride leren, bekijk de nieuwste functies, krijg antwoord op uw vragen en luister naar wat uw collega's te zeggen hebben.