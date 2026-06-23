Splashtop is verheugd om sponsor te zijn van de Tech & Learning Summit in Irvine.
Splashtop is verheugd om sponsor te zijn van de Tech & Learning Summit in Irvine. Ons team zal onze remote toegang oplossingen voor onderwijs tonen, zoals remote lab toegang om toegang tot schoolcomputerlabs mogelijk te maken, evenals remote toegang oplossingen voor docenten en personeel om toegang tot schoolcomputers te verkrijgen. Onderwijs IT-teams zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop remote support oplossingen die kunnen worden gebruikt om studenten, docenten en personeel op afstand te ondersteunen (zodat ze toegang hebben tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
Tech & Learning Regional Summit | Remote Lab Access | Alle Splashtop-oplossingen voor educatie