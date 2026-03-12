TCEA Conventie en Expo

Splashtop is verheugd om na een succesvol event vorig jaar weer te exposeren op TCEA.
Splashtop is verheugd om na een succesvol event vorig jaar weer te exposeren op TCEA. Ons team zal onze remote access-oplossingen voor het onderwijs en remote lab access laten zien, waarmee toegang tot computerruimtes mogelijk is, evenals remote access-oplossingen voor docenten en personeel voor toegang tot schoolcomputers. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop Remote Support oplossingen die kunnen worden gebruikt om studenten, docenten en personeel op afstand te helpen (dankzij toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
Docenten zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor schermseling en schermdeling in de klas.
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