TCEA Conventie en Expo

Splashtop is verheugd om dit jaar persoonlijk op TCEA aanwezig te zijn!
Splashtop is enthousiast om dit jaar persoonlijk aanwezig te zijn op TCEA! Ons team zal onze remote toegang oplossingen voor onderwijs tonen, zoals remote lab toegang om toegang tot schoolcomputerlabs mogelijk te maken, evenals remote toegang oplossingen voor docenten en personeel om toegang tot schoolcomputers te verkrijgen. Onderwijs IT-teams zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop remote support oplossingen die kunnen worden gebruikt om studenten, docenten en personeel op afstand te ondersteunen (zodat ze toegang hebben tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
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