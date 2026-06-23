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SupportWorld Live – A Digital Experience

10 – 11 november 2021 – Online

SupportWorld Live

Doe online mee met het grootste virtuele event van het jaar voor de technische supportindustrie!

Doe met ons mee online bij het grootste virtuele evenement van het jaar voor de technische ondersteuning industrie! Ons team zal Splashtop Enterprise presenteren om IT-professionals in staat te stellen computers op afstand te bedienen, beheren en monitoren, ondersteuning op aanvraag te bieden aan apparaten van eindgebruikers en om toegang op afstand tot computers voor medewerkers die thuiswerken of in een hybride werkomgeving te faciliteren.

SupportWorld Live | Splashtop Enterprise