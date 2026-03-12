SupportWorld Live
15-20 mei 2022 – Las Vegas, NV
Doe mee met het grootste event van het jaar voor de technische support-industrie!
Doe mee met het grootste event van het jaar voor de technische support-industrie! Ons team zal Splashtop Enterprise demonstreren. Hiermee kunnen IT-professionals computers op afstand besturen, beheren en bewaken en on-demand support bieden aan de apparaten van eindgebruikers en tevens remote computeraccess mogelijk maken voor werknemers die thuis of in een hybride werkomgeving werken.