Leer. Leg contact. Vereenvoudig.
Kom naar Splashtop Live – Bay Area voor een middag vol ideeën, praktijkinzichten en waardevolle gesprekken met IT- en MSP-professionals, Splashtop-oprichters, productleiders en klanten.
Hoor wat eraan komt, ontdek hoe andere IT-teams hun uitdagingen aanpakken en krijg rechtstreeks antwoord op je vragen van de mensen die Splashtop bouwen en ondersteunen.
Blijf na de sessies nog even hangen voor een netwerkuurtje met de Splashtop-community, plus een kans om leuke prijzen te winnen via de loterij.