Eén platform. Meer controle. Minder chaos.
Bezoek Splashtop op 22 september op SITS Netherlands bij Booth B2 en ontdek hoe je IT-team support binnen je instelling kan vereenvoudigen met AI-gestuurd endpointbeheer, veilige remote access en intelligente automatisering, allemaal vanaf één uniform platform.
Ontdek hoe Splashtop IT-teams in het onderwijs helpt de zichtbaarheid van apparaten te verbeteren, de beveiliging te versterken, repetitieve taken te verminderen en snellere ondersteuning te bieden aan studenten, docenten en medewerkers, terwijl de kosten onder controle blijven.
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