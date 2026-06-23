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Service Management World

21-22 juli 2021 – Online

Service Management World

Splashtop is enthousiast om dit jaar virtueel sponsor te zijn van Service Management World!

Splashtop is enthousiast om dit jaar virtueel sponsor te zijn van Service Management World! Ons team zal Splashtop Enterprise demonstreren om IT-professionals in staat te stellen om computers op afstand te besturen, beheren en monitoren, on-demand ondersteuning te bieden aan eindgebruikersapparaten en om toegang op afstand tot computers te bieden voor werknemers die thuis of in een hybride werkomgeving werken.

Service Management World | Splashtop Enterprise