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Man taking notes on his notebook from his personal laptop for his class

Ohio Educational Technology Conference 2023

14 - 16 februari 2023

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Kom langs bij stand #1305

Leer hoe u zowel remote als in-person leren kunt verbeteren met oplossingen voor studenten, docenten en IT. Stel studenten in staat om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers en IT-teams om elk apparaat, waar dan ook, op afstand te ondersteunen met Splashtop. 

Doe mee met Splashtop Director of Demand Generation Shannon Atwell op dinsdag 14 februari om 13:00 uur in Kamer B140 voor haar praatje: Hoe IT digitale transformatie in het onderwijs kan mogelijk maken en ondersteunen.  