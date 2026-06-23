Kom langs bij stand #1305
Leer hoe u zowel remote als in-person leren kunt verbeteren met oplossingen voor studenten, docenten en IT. Stel studenten in staat om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers en IT-teams om elk apparaat, waar dan ook, op afstand te ondersteunen met Splashtop.
Doe mee met Splashtop Director of Demand Generation Shannon Atwell op dinsdag 14 februari om 13:00 uur in Kamer B140 voor haar praatje: Hoe IT digitale transformatie in het onderwijs kan mogelijk maken en ondersteunen.