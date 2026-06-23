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NAB Show New York

19 – 20 oktober 2022

Splashtop is verheugd om voor de eerste keer op de NAB Show aanwezig te zijn!

Splashtop is enthousiast om voor het eerst te exposeren op de NAB Show! De NAB Show verzamelt duizenden contentprofessionals uit alle hoeken van het media-, entertainment- en technologie-ecosysteem. Splashtop presenteert onze populaire Splashtop Business Access oplossing die je in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot je Mac of Windows computer vanaf een andere computer, Chromebook of mobiel apparaat.

NAB Show New York | Splashtop voor media en entertainment