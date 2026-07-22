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MSP technician working at his computer.

MSP Global 2026

21-22 oktober 2026 – PortAventura Theme Park, Barcelona, Spanje

Meer informatie

Groei slimmer. Ondersteun sneller. Schaal verder op.

Bezoek Splashtop op MSP Global bij stand G34 en ontdek hoe je ondersteuning op afstand, endpointbeheer en endpointbeveiliging kunt vereenvoudigen met één uniform platform dat is ontwikkeld voor managed service providers.

Ontdek hoe Splashtop MSPs helpt om wildgroei aan tools te verminderen, de efficiëntie van technici te verbeteren, de beveiliging te versterken en uitzonderlijke klantervaringen te leveren, terwijl terugkerende diensten worden opgeschaald en de winstgevendheid verbetert.

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