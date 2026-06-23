Ontmoet Splashtop op Leader Expo 2026 - Sydney
Splashtop zal aanwezig zijn op Leader Expo (Sydney) op 14 mei bij CommBank Stadium, een van de grootste IT-distributeursexposities van Australië. Bezoek ons team om te leren hoe de veilige toegangsoplossingen, IT-ondersteuning op afstand en endpointbeheer van Splashtop partners en organisaties in staat stellen om veilige, efficiënte en schaalbare IT-diensten te leveren. We kijken ernaar uit om in contact te komen met distributeurs, wederverkopers en technologieprofessionals om oplossingen te bespreken die moderne IT-omgevingen ondersteunen.