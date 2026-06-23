Ontmoet Splashtop op Leader Expo 2026 - Melbourne
Splashtop zal aanwezig zijn op Leader Expo (Melbourne) op 12 mei bij Marvel Stadium, de grootste IT-distributeursexpo van Australië. Bezoek ons team om te leren hoe de beveiligde externe toegang, ondersteuning en beheersoplossingen van Splashtop partners en organisaties helpen om efficiënte, veilige en schaalbare IT-diensten te leveren. We kijken ernaar uit om in contact te komen met distributeurs, wederverkopers en technologieprofessionals om oplossingen te bespreken die moderne IT-omgevingen ondersteunen.