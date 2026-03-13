Ontmoet Splashtop op KIMES
Splashtop zal exposeren op KIMES 2026. Deelnemers kunnen leren hoe wij zorginstellingen ondersteunen met veilige remote toegang voor medisch personeel en zorgmedewerkers, remote IT-support voor medische systemen en apparaten, en geavanceerde beveiligingsoplossingen zoals Autonomous Endpoint Management (AEM) en Endpoint Detection & Response (EDR).
Bezoek ons op COEX, Grand Ballroom (1F), Seoul, Korea, van 19–22 maart 2026 bij Stand G210 om meer te leren over onze oplossingen voor de gezondheidszorg.