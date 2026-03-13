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Splashtop20 years of trust
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A healthcare worker remotely access another computer.

KIMES 2026

19 - 22 maart — Seoul, Zuid-Korea

Meer informatieEvent Registratie

Ontmoet Splashtop op KIMES

Splashtop zal exposeren op KIMES 2026. Deelnemers kunnen leren hoe wij zorginstellingen ondersteunen met veilige remote toegang voor medisch personeel en zorgmedewerkers, remote IT-support voor medische systemen en apparaten, en geavanceerde beveiligingsoplossingen zoals Autonomous Endpoint Management (AEM) en Endpoint Detection & Response (EDR).

Bezoek ons op COEX, Grand Ballroom (1F), Seoul, Korea, van 19–22 maart 2026 bij Stand G210 om meer te leren over onze oplossingen voor de gezondheidszorg.