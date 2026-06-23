International Society for Technology in Education Live 2022

Internationale Vereniging voor Technologie in het Onderwijs Live 2022
26 juni – 29 juni 2022
Splashtop is enthousiast om dit jaar ISTELive 22 te sponsoren!
Splashtop is enthousiast om dit jaar ISTELive 22 te sponsoren! Ons team zal onze oplossingen voor remote labtoegang presenteren voor studenten, docenten en medewerkers om hen in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot computers op de campus. Onderwijs IT-teams zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop-oplossingen voor remote support die gebruikt kunnen worden om op afstand hulp te bieden aan studenten, docenten en medewerkers (toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven. Docenten zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor schermspiegeling en schermdelen in de klas.